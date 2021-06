Ostseestaal aus Stralsund zieht neuen Mega-Auftrag an Land

Stralsund

Die Stralsunder Firma Ostseestaal hat einen neuen Mega-Auftrag an Land gezogen. Von der Reederei Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) mit Sitz in Konstanz (Baden-Württemberg) ist sie Ende Mai 2021 laut einer Mitteilung mit dem Bau eines Elektro-Solar-Fahrgastschiffes beauftragt worden. Für ein zweites Schiff hat sich BSB sogar eine Option bis Ende 2022 gesichert.

Erfreut zeigten sich Christoph Witte, Technischer Leiter der Reederei BSB, und BSB-Geschäftsführer Frank Weber (v.l.) bei der Vertragsunterzeichnung zum Bau des neuen Elektro-Solar-Fahrgastschiffes für den Bodensee. Quelle: Stadtwerke Konstanz GmbH

Was über den Neubau bekannt ist

Das 30 Meter lange Schiff wird nicht nur ein echter Hingucker, sondern durch den Elektroantrieb auch emissionsfrei. Derzeit befindet sich der vollelektrische Katamaran noch in der Konstruktionsphase. Das Schiff soll jedoch bereits im Juli 2022 in Dienst gestellt werden. „Mit diesem Schiff für Fahrten auf dem Bodensee stoßen wir im Geschäftsfeld Elektro-Solar-Schiffe in neue Dimensionen vor. Die Kapazität von 300 Fahrgästen übertrifft alle bisherigen von Ostseestaal konstruierten und realisierten Elektro-Fähren und Fahrgastschiffe“, sagt Dr. Thomas Kühmstedt, Technischer Direktor von Ostseestaal. Das Fahrgastschiff für die Reederei BSB sei ein sehr anspruchsvoller Schiffbau-Auftrag für Ostseestaal.

Katamaran mit einzigartigem Energie-Konzept

Das neue Elektro-Solar-Fahrgastschiff für den Bodensee ist mit vielen Innovationen für ein effizientes Energiemanagement ausgestattet. Quelle: Computergrafik: Ostseestaal

Laut Ingo Schillinger, zuständiger Manager bei Ostseestaal, geht die Spezialfirma bei diesem Projekt neue Wege. So handelt es sich beim Bodensee-Katamaran um einen parametrisch modellierten Aluminiumrumpf. Dieser wurde anhand numerischer Berechnungspunkte computergestützt strömungsoptimiert. Zudem wird das Energie-Konzept neue Maßstäbe im Schiffbau setzen. Zum Einsatz soll eine speziell entwickelte Steuerungs- und Optimierungssoftware kommen, ein innovatives Magnetanlegesystem und erstmals zweiseitige Solarmodule, welche Energie auf ihrer Vorder- und Rückseite erzeugen können.

So viele Elektro-Schiffe hat Ostseestaal bisher gebaut

Bislang hat das Stralsunder Unternehmen zehn Elektro-Solarschiffe ausgeliefert, darunter mit der „Sankta Maria II“ die weltweit erste vollelektrische Autofähre für Binnengewässer. Sie verkehrt grenzüberschreitend auf der Mosel zwischen Deutschland und Luxemburg.

So sieht die Auftragslage bei Ostseestaal derzeit aus

Derzeit befinden sich mit einer Elektro-Personenfähre für Usedom und einem Elektro-Fährkatamaran für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zwei Projekte im Bau, die beide noch in diesem Jahr zur Ablieferung kommen. Kürzlich konnte das Unternehmen eine europaweite Ausschreibung für die Fertigung von drei Elektro-Fahrgastschiffen für die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) gewinnen. Ostseestaal ist in den zurückliegenden Jahren beim Bau von Elektro-Solar-Schiffen für die berufliche Binnenschifffahrt nach Aussage von Ingo Schillinger europaweit zu einem der Marktführer und in Deutschland sogar zur Nummer eins aufgestiegen.

Rund 200 Beschäftigte arbeiten mittlerweile bei Ostseestaal

Als Technologieführer in der 3D-Kaltverformung von Blechen liefert Ostseestaal seit vielen Jahren dem internationalen Schiffbau zu. Die Spezialfirma arbeitet auch für Auftraggeber im Flugzeugbau, in der Windenergiebranche und Tankindustrie sowie bei Architekturprojekten. Sie zählt 200 Beschäftigte.

Von Kay Steinke