Ostseestaal in Stralsund: Neue Solarfähre zu Wasser gelassen

Stralsund

Es geht momentan fast wie beim Brötchen backen zu beim Stralsunder Unternehmen Ostseestaal. Am Montag wurde wieder eine fabrikneue Solarfähre im Frankenhafen zu Wasser gelassen. Erst vor einigen Wochen erfolgte die Kiellegung des neuen Schiffes, das von der Oderhaff Reederei Peters in Auftrag gegeben wurde.

Die Solarfähre hängt an einem Kran. Quelle: Christian Rödel

In dieser Woche werden noch einige Restarbeiten vorgenommen, bevor es auf die Jungfernfahrt nach Kamp geht, von wo aus sie zukünftig täglich nach Karnin hin und her pendelt wird. Die umweltfreundliche Solarfähre soll am 21. August getauft werden.

Von Christian Rödel