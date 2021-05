Stralsund

Sie sind die heimlichen Stars des Deutschen Meeresmuseum Stralsund: Die Humboldt-Pinguine. Die kleinen, flugunfähigen Meeresvögel leben seit etwas mehr als zehn Jahren auf dem Dach des Ozeaneums – und blicken von ihrem Brutfelsen hinab auf die Hansestadt. Vieles ist über die ungewöhnlichen Meeresbewohner bisher jedoch nicht bekannt.

Ein Team um den Stralsunder Wissenschaftler Michael Dähne ist jedoch dabei, genau dies zu ändern. Einen Anfang haben die Forscher mit dem Projekt „Hearing in Penguins“ gemacht. Über drei Jahre hinweg haben sich Dähne und weitere Forscher unter Leitung des Deutschen Meeresmuseums speziell mit dem Hörvermögen der Tiere auseinandergesetzt.

Neue Erkenntnisse über „Alexandra“, „Gustel“ und Co.

Zwar untersuchten sie zielgerichtet, wie sensibel die Meeresvögel auf natürlichen und von Menschen verursachten Lärm reagieren – dennoch förderten sie gleich noch viel mehr Erkenntnisse über „Alexandra“, „Gustel“ und Co. zutage. In diesem Beitrag finden Sie nun elf Fakten über die Stralsunder Pinguine – zu denen selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen ganz speziellen Bezug hat.

Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum, hat das Forschungsprojekt „Hearing in Penguins“ initiiert. Quelle: Kay Steinke

1. Pinguine haben keine Außenohren – können aber trotzdem hören

„Sie reagieren jedenfalls auf Schall“, erklärt Michael Dähne. Und zwar über aber auch unter Wasser. Klar war dies lange nicht. Denn wie bei vielen Lebewesen, die den Weg vom Land zurück ins Wasser gegangen sind, hat sich ihr Gehör verändert und wurde umgebildet. Via Computer-Tomographie untersuchten die Forscher nun einerseits die Schallkanäle der Vögel, andererseits wurden einige Vögel darauf trainiert, anzuzeigen, ob sie verschiedene Töne mit geringer Lautstärke hören können.

Ein Humboldt-Pinguin trägt eine Haube, mit der seine Hörfähigkeit gemessen werden kann. Quelle: Deutsches Meeresmuseum

„Unter Wasser reagieren sie auf Geräusche mit einer Art Schreckreaktion“, sagt Dähne. „Sie schwimmen von den Lautsprechern weg.“ Und an der Luft? „Sind sie ähnlich sensibel wie andere Vögel. Und nehmen Frequenzen zwischen zwei und vier Kilo-Hertz gut wahr. Diese können auch Menschen gut hören.“ Ein Vergleich: Die Hörspanne umfasst bei Menschen mit normalem Gehör einen Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilo-Hertz (20 000 Hz).

2. Die Stralsunder Humboldt-Pinguine sind nicht die besten Taucher – wenn es um die Tiefe geht

„Normal dringen sie in Tiefen bis zu 50 Metern vor“, sagt Michael Dähne. „Ihr Tauchverhalten ist dabei natürlich an ihre Umwelt angepasst, sie tauchen dorthin, wo ihr Futter ist.“ Die Stralsunder Humboldt-Pinguine werden dabei nur rund 65 Zentimeter lang. „Es gibt deutlich größere Pinguine“, sagt Dähne.

Im Ozeaneum können die Humboldt-Pinguine durch große Scheiben beim Schwimmen beobachtet werden. Quelle: Johannes-Maria Schlorke

So können Kaiserpinguine bis zu 130 Zentimeter lang werden. „Diese können über 400 Meter tief tauchen“, sagt Dähne. An ihrem Stralsunder Brutfelsen brauchen die Humboldt-Pinguine diese Tauch-Fähigkeit jedoch nicht. Denn dort ist das Becken nur 1,5 Meter tief. Die Meeresvögel fühlen sich dennoch wohl – viele von Ihnen sind in Stralsund ausgebrütet worden und auch aufgewachsen.

3. Sie sind echte Pioniere

Zwar helfen sie den Forschern bei der Arbeit, dennoch ist es für sie ein Spiel. „Das Mitmachen basiert auf freiwilliger Basis“, sagt Dähne. „Kein Tier wird gezwungen. Wir arbeiten lieber mit Belohnungen.“ Bemerkenswert dabei ist ihr Sozialverhalten. „Sie lernen teilweise besser zu zweit“, sagt Dähne. Wenn man mit ihnen etwas Neues macht, ist es besser, wenn sie dabei von einem weiteren Pinguin begleitet werden. „Die Belohnung muss nicht immer ein Fisch sein“, sagt Dähne.

„Sie mögen es auch, wenn man mit ihnen spielt.“ So mögen sie zum Beispiel gerne spiegelnde Oberflächen. Und warum sind sie nun Pioniere? „Mit den Forschungsergebnissen soll allen Meeresbewohnern geholfen werden“, sagt Dähne. Denn: Wenn man weiß, welche Auswirkungen der Unterwasserlärm auf die Pinguine haben kann, können Richtlinien zum Schutz der Tiere geschaffen werden. Denn die Erschließung der Weltmeere schreitet voran, der Frachtverkehr nimmt stetig zu und mit Kreuzfahrtschiffen wie der Stralsunder „Crystal Endeavor I“ werden auch die polaren Gebiete bereits für den Tourismus erschlossen.

4. Weltweit gibt es weniger Humboldt-Pinguine als Stralsunder

Die Artgenossen der Stralsunder Pinguine sind schon länger vom Aussterben bedroht. Ein Großteil überlebt in Zoos und Nationalparks. Weltweit gibt es laut Dähne nur noch etwas mehr als 23 800 wild lebende, erwachsene Humboldt-Pinguine. „Es leben mehr in Obhut von Menschen als in Freiheit“, sagt der Meeresforscher. Zum Vergleich: In der Hansestadt Stralsund leben allein rund 60 000 Menschen.

Pinguine gucken: Die siebenjährige Frieda besuchte 2021 bereits die Pinguine. Sie interagieren auch mit den Besuchern im Stralsunder Ozeaneum. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

5. Zehn Pinguine leben auf dem Dach des Ozeaneums

Die ersten zogen 2010 ein. Die letzten Neuzugänge heißen Gustel und Frieda (2018) und Lemmy und Jakob (2017). Sie erblickten in Stralsund das Licht der Welt. Für die Stralsunder Forscher war das Ausbrüten der Tiere ein großer Erfolg. Die Jungvögel sind auch gleich Teil der Studie geworden – aus einem einfachen Grund: „Junge Pinguine sind gelehriger als alte Pinguine“, sagt Dähne.

Die Stralsunder Pinguine könnten bis zu 20 Jahre alt werden. Einer der ältesten Pinguine ist Alexandra. Die ältere Pinguin-Dame hat eine spezielle Patentante, Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Am 6. Mai 2011 übernahm Angela Merkel die Patenschaft. Seitdem bekommt die Kanzlerin jedes Jahr ein Bild von ihrem Kanzlerinnen-Pinguin überreicht. Eine Aufgabe, die Museums-Direktor Harald Behnke persönlich übernimmt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Tierpflegerin Anne May locken am Freitag 6.Mai 2011 bei einem Besuch in Mecklenburg-Vorpommern die Pinguine auf dem Dach des Ozeaneums in Stralsund mit einem Leckerbissen. Quelle: Stefan Sauer

6. Die jungen Stralsunder Pinguine kennen ihren Namen

Dieser wurde ihnen für die Studie beigebracht. „Das Trainieren von Pinguinen ist ein enormer Aufwand“, sagt Michael Dähne. „Es braucht viel Zeit und viel Vertrauen zum Trainer.“ Aber: „Wenn man sie jetzt mit ihrem Namen ruft, reagieren sie – und kommen auch.“ Die Reaktionszeit sei aber viel länger als zum Beispiel bei Hunden. Der Kanzlerinnen-Pinguin „Alexandra“ kennt seinen Namen jedoch nicht. „Als älteres Tier war sie nicht Teil der Studie“, erklärt Dähne.

Die Pinguin-Dachterrasse über den Dächern von Stralsund. Hier füttert Helen Rüßler Sprotten. Quelle: Anke Neumeister/Deutsches Meeresmuseum

Würde „Alexandra“ die Kanzlerin wiedererkennen? „Vermutlich nicht“, sagt Dähne. „Frau Merkel ist bei uns zwar häufiger zu Gast und nimmt sich dann auch Zeit für die Pinguine, aber für eine Wiedererkennung wäre dies zu selten.“ Aber zu anderen Menschen wie den Pinguin-Trainerinnen Anne May und Helen Rößler hätten sie ein sehr inniges Verhältnis. „Und sie haben durchaus Spaß an ihrem Publikum und interagieren auch mit den Gästen des Ozeaneums“, sagt Dähne.

7. Das Leibgericht: Sprotten

„Die haben eine gute Größe und sind für sie leicht verdaulich“, sagt Dähne. „Sie fressen aber auch andere Fische gern.“ Auch kleine Heringe könnten sie fressen. Die müssten aber wirklich klein sein – und in den Schnabel passen. In diesem haben Humboldt-Pinguine Widerhaken, die beim „Abschlucken“ helfen.

Fische mit großen Schuppen mögen Pinguine weniger. Und: „Nicht alle Pinguine fressen Fisch“, sagt Dähne. So sind Kaiserpinguine und Adelie-Pinguine auf Krill spezialisiert.

8. Pinguine können tanzen und singen

Dieses Verhalten ist Dähnes Kollegen Michael Beaulieu bei Forschungsreisen in der Antarktis aufgefallen – denn auch in den dortigen Kolonien wird das Hörvermögen erforscht. „So geben sie bestimmte Informationen wieder“, sagt Dähne. „Einer bleibt auf dem Ei sitzen, während der andere jagen geht. Sie wechseln sich damit ab.“ Ihre Gesänge könnten ihrem Partner zeigen, wo und was sie gefressen haben. „Ihr Gesang klingt aber eher unmelodisch“, sagt Dähne.

Die Pinguin-Dame Alexandra. 2011 hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Patenschaft übernommen. Quelle: Stefan Sauer

9. Humboldt-Pinguine könnten vermutlich sogar im „wilden Vorpommern“ überleben – in der Theorie jedenfalls

„Sie sind vor der Küste Chiles heimisch, nicht in Vorpommern“, sagt Dähne. „Dort ist es aber nicht viel anders als bei uns. Frost mögen sie nicht“, sagt er. Könnten sie wieder in der freien Natur Chiles überleben? „Ja, der Meinung bin ich. Man müsste sie aber rechtzeitig auswildern“, sagt Dähne.

So zeigen Ergebnisse einer Rostocker Vergleichsgruppe, die auch aus dem Ozeaneum stammt, dass sie auch Fische jagen, die sie gar nicht kennen. „Die Rostocker lebten in einem Bereich mit Zugang zur Ostsee“, sagt Dähne. „Sie konnten selbst schnell kleine Flundern jagen, ohne vorher zu wissen, wie man das macht.“

10. Die meisten Pinguine verstehen spezielle Kommandos – auch wenn sie ihren Namen nicht kennen

„Schnabel öffnen oder Füße zeigen“, sagt Dähne. „Das sind aber eher medizinische Kommandos. Die sind wichtig für die Gesundheit unserer Tiere. Wenn sie viel stehen, kann es zu Entzündungen kommen. Bei uns ist das zum Glück nicht der Fall. Unsere Pinguine sind sehr aktiv und spielen gern im Wasser.“ In der Brutzeit gehen sie gern ins Wasser, müssen sich dann aber abwechseln.

Mehr Infos zu „Hearing in Penguins“ Das internationale Forschungsprojekt „Hearing in Penguins“ lief über drei Jahre. Es wurde am Deutschen Meeresmuseum Stralsund in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus Deutschland und Dänemark durchgeführt. Erste Ergebnisse zum Hörvermögen von Pinguinen wurden Ende April auf einer digitalen Abschlusskonferenz vorgestellt. Forscher aus Stralsund und von der Süddänischen Universität Odense fanden dabei heraus, dass tauchende Vögel sensibel auf Unterwasserschall reagieren und deshalb genauso vor Explosionen, Bauarbeiten auf See und geophysikalischen Erkundungen geschützt werden müssen, wie Wale und Robben. Die Forschung zu den Pinguinen wird weiter fortgesetzt. Wer das Thema vertiefen möchte, hat dazu die Möglichkeit unter www.deutsches-meeresmuseum.de/hearing-in-penguins oder auf der Seite des Berliner Naturkundemuseums (Audiogramme/ Musik-Hackathon) unter unterwasserlaerm.museumfuernaturkunde.berlin

11. In der sogenannten Mauser gehen die Pinguine nur ungern baden

„Wenn der Federwechsel ansteht, meiden sie das Wasser“, sagt Dähne. „Die Federn fransen aus, dadurch werden die Pinguine nicht so schnell trocken.“

Von Kay Steinke