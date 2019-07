Stralsund

Der neue Star des Stralsunder Ozeaneums hängt! Seit Mittwoch ziert ein sechs Meter langes und 150 Kilo schweres Schwertwal-Weibchen das Foyer. In Originalgröße und mit eindrucksvollen Bildern bedruckt, weist der schwarz-weiße Riese auf das neue Schwerpunktthema „Kein Lärm Meer“ hin. Der Lärm im Meer ist dabei nicht nur für Meeressäuger eine intensive Belastung. „Von Menschen gemachte, laute Geräusche sind nicht so augenscheinlich wie Plastikmüll“, sagt Dr. Harald Benke, Direktor vom Deutschen Meeresmuseum. „Das Problem hat für die Tiere in den Ozeanen aber eine ähnliche Brisanz, es ist in der Öffentlichkeit nur weniger bekannt. Das wollen wir ändern.“

Zur Galerie Seit Mittwoch hängt ein neuer Meeressäuger im Foyer des Stralsunder Ozeaneums. Der Nachbau des Schwertwal-Weibchens ist der stimmt Besucher auf den Themenschwerpunkt „Kein Lärm Meer“ ein.

Der Wal, den der Dresdener Figurenbauer Peter Adel in diesem Frühjahr speziell für das Sonderthema angefertig hat, ist dabei die erste von insgesamt drei neuen Stationen, die ab Freitag vom Publikum erlebt werden können. Besucher können sich dabei auch auf ein Vitrinen mit einer Sounddusche aus der Antarktiks und spezielle Klangmöbel freuen.

So hören sich „Lärmquellen unter Wasser“ an.

kay/OZ