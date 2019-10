Fliegenfischer mit Zappa-Bart: Das ist der Direktor des Deutschen Meeresmuseums

Stralsund/Velgast

Bart und Hut sind das Markenzeichen von Andreas Tanschus. Der 57-Jährige ist eine Institution bei der Stiftung Deutsches Meeresmuseum. Seit 28 Jahren hat er leitende Positionen inne. Derzeit bildet er mit Dr. Harald Benke das Direktorium. Im Interview spricht er über die Digitalisierung seines Hauses, sein Leben in Vorpommern und das Fliegenfischen in der Ostsee.

OSTSEE-ZEITUNG: Sie und Herr Dr. Benke sind eine Art Doppelspitze. Wie teilen Sie die Verantwortung auf?

Andreas Tanschus: Wir sind beide gleichberechtigte Direktoren, also die Vorstände der Stiftung Deutsches Meeresmuseum. Harald Benke verantwortet die wissenschaftliche Ausrichtung, zu mir gehört der ganze operative Bereich.

Was zeichnet Ihr Museums-Konzept aus?

Wir sind wie ein kleines Wirtschaftsunternehmen. Und damit in der deutschen Museumslandschaft schon etwas Besonderes. Andere werden mit 90 Prozent gefördert. Bei uns beläuft sich der Anteil an Zuwendungen auf lediglich 15 Prozent. Diese kommen vom Bund, vom Land und von der Hansestadt. In den 85 Prozent, um die wir uns selbst kümmern müssen, stecken aber auch Projektfördermittel oder Drittmittel für Forschung und Bauprojekte. Nächstes Jahr planen wir mit einem Haushalt von rund 20 Millionen Euro.

Also schon ein Vorzeige-Modell für andere Museen?

Wenn wir jammern, dann auf einem hohen Niveau. Wir sorgen dafür, dass es uns auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht schlecht geht. 2018 war für alle Museen schwierig. Wir haben es aber verhältnismäßig gut überstanden, ohne riesige Einschnitte. Wir gucken sehr genau, dass alle Gelder sinnvolle Verwendung finden.

Dafür stimmen Sie sich viel mit Dr. Benke ab?

Ja, wir sprechen regelmäßig. Sind wir beide da, gibt es mindestens eine Direktoriums-Sitzung pro Woche. Alle 14 Tage treffen wir uns mit den Abteilungsleitern. Ich habe die Personalhoheit für die gesamte Institution, er aber auch die direkte Personalverantwortung in seinem wissenschaftlichen Bereich. Wir arbeiten auch inhaltlich eng zusammen, dafür gibt es viele unterschiedliche Arbeitsgruppen und Gremien, wie den Gestaltungsrat für unsere Ausstellungen.

Sie sagen, 2018 war nicht so gut. Wie lief es 2019 bisher?

Meeresmuseum und Ozeaneum hatten bisher 581 000 Besucher. Das sind jetzt schon 39 000 mehr als im Vorjahr. 2018 war der Jahrhundert-Sommer für uns problematisch. Scheint die Sonne, geht kaum einer ins Museum. Aber auch die Verkehrslage in Vorpommern war katastrophal. Die A 20 war kaputt und auf Rügen waren die Hauptverkehrsstraßen gesperrt. Hatten die Gäste erst Umleitungen und Staus überstanden, blieben sie in ihren Urlaubsorten. Wir hatten deshalb zeitig mehr in Marketing und Werbung investiert. Aber auch diese progressive Vorsorge hat nicht geholfen. 2019 ist jetzt besser, zufrieden können wir aber nicht sein. Ich bin für einen anspruchsvollen Wirtschaftsplan. Da ich selbst kein Typ bin, der Pläne mit ganz viel Sicherheit strickt.

Wo haben sie Ihren Lebensmittelpunkt?

Hier in Vorpommern. Ich bin in der Nähe von Stralsund aufgewachsen. In Velgast. Da bin ich auch wieder hingezogen. Ich wohne mit meiner Familie jetzt auf einem alten Bauernhof in der Velgaster Heide, direkt in der Natur vor einem Wald. Das genieße ich. Da komme ich zur Ruhe, gehe Pilze sammeln, kann entspannen. Denn im Job habe ich schon täglich Trouble.

Sie sind gern in der Natur. Was machen Sie noch?

Ich bin begeisterter Fliegenfischer. Auch in der Ostsee fische ich mit der Fliege, an Stellen, wo ich für mich bin. Einmal im Jahr geht es nach Norwegen an einen Lachsfluss. Dieses Jahr habe ich dort meinen Rekordfisch gefangen, einen 18,5-Kilo-Brocken. Und das mit einer richtig kleinen Fliege. Mit dem Angeln habe ich schon als Kind angefangen. Fliegenfischer bin ich aber erst nach der Wende geworden. Heute ist es für mich wie Gymnastik. Richtig gut ist, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, wie ich die Fliege an die richtige Stelle bekomme.

Was schätzen sie an Stralsund?

Ich bin gebürtiger Stralsunder. Da hat man einfach eine tiefe Verbundenheit. Unsere Hansestadt war schon immer eine der schönsten Städte an der Küste, mit einer besonderen Lage. Bis heute ist sie baulich nicht verdorben, nicht kaputt saniert und auch nicht zerschnitten durch eine riesige Verkehrsmagistrale.

Fehlt Ihnen hier trotzdem etwas?

Vielleicht ein Lachsfluss. Oder ein schönes Forellengewässer. So etwas fehlt mir hier als Fliegenfischer. Aber es gibt ja Meerforellen. Da habe ich bei uns auch schon welche gefangen. Sonst gucke ich mir gerne andere Städte an. Dieses Jahr haben wir eine Tour durch Sachsen gemacht und uns Meißen, Görlitz und Dresden angeschaut.

Zurück zur Arbeit. Wie hat sich diese über die Jahre verändert?

Seit 1991 grundlegend. Kurz nach der Wende haben wir Daten noch via Diskette ausgetauscht. Heute drängt die zunehmende Digitalisierung auch immer mehr in die Ausstellungen. Ein wichtiger Stichpunkt ist das Museum 4.0. Für unsere Besucher integrieren wir immer mehr moderne Multimedia-Anwendung, wie zum Beispiel den Lichttisch. Derzeit versuchen wir die TU Berlin als Projektpartner zu gewinnen. Für Animationen können diese komplette Computer auf Glas drucken. Ein weiteres Thema ist derzeit freies W-Lan für alle Gäste.

Auf welche Projekte sind Sie stolz?

Das herausragendste Projekt ist und bleibt das Ozeaneum. Das Projekt hat viel Kraft gekostet – und beschäftigt mich bis heute. Aber es ist auch besonders schön. Ich habe es von Anfang an begleitet, von der Beschaffung der Mittel über Planung, Projektsteuerung bis zur Realisierung. Das nächste große Projekt wird 2021 die Modernisierung des Meeresmuseums.

Was haben Sie für eine Vision für Vorpommern?

Wir sind auf der Seite der Meerestiere. Für diese ergreifen wir Partei und versuchen unsere Besucher hier in Vorpommern zu sensibilisieren. Für die Natur, für die Kreatur. Mit dem Meeresmuseum versuchen wir einen Beitrag in diesem schönen Urlaubsgebiet zu leisten und bringen Wissen und Kultur unter die Leute. Was besser werden muss, ist die Infrastruktur. Angefangen bei den Straßen und der Bahn, denn Vorpommern ist doch noch sehr abgeschnitten.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen?

Wir binden regionale Firmen seit Jahren möglichst stark ein. Wir wollen, dass die Wertschöpfung hier in der Region bleibt. Und es gibt hier viele gute Unternehmen, auf die wir uns verlassen können.

Ihr Team hat rund 150 Mitarbeiter. Wie fühlt sich die Verantwortung an?

Wenn man etwas vorweisen kann, ist Verantwortung ein schönes Gefühl. Da muss man aufpassen, dass man nicht den Boden unter den Füßen verliert. Dafür sorgen auch die Mitarbeiter. Besonders schätze ich Ehrlichkeit. Auch wenn das für mich im ersten Moment unbequem sein kann. Da ich ein sehr gläubiger Mensch bin, habe ich einen hohen ethischen Anspruch im Umgang mit allen Menschen.

Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?

Da müssen Sie meine Mitarbeiter fragen! (lacht). Ich weiß, was ich will. Ich möchte, dass alle Dinge vernünftig besprochen werden. Alle sollen verstehen, um was es geht. Befehle liegen mir fern. Manchmal sind jedoch klare Ansagen nötig. Da kommt es auf die Situation an.

Wie sieht es bei Ihnen mit Personalmangel aus?

Wenn wir suchen, dann deutschlandweit. Fürs Marketing findet man gute Leute. Bei einem Aquarianer, also einem Tierpfleger, der im Aquarium arbeitet, wird es äußerst kompliziert. Derzeit bauen wir darauf, dass wir viele Techniker lange halten können. Aber Fachpersonal wird auch bei uns zum Engpass. Schon jetzt ist es schwer, gute Azubis zu bekommen.

Wie beginnt Ihr Arbeitstag?

Morgens brauche ich viel Zeit. Da lese ich zuerst die Ostsee-Zeitung. Gegen 8 Uhr bin ich im Büro, die ersten Termine gibt es ab 8.30 Uhr. Davor sichte ich bei einem Espresso Postmappen. Oft sind meine Tage sehr getaktet. Die Termine sind auf die Standorte Meeresmuseum und Ozeaneum abgestimmt. Manche Tage können so voll sein, da kann ich kaum eine Toilettenpause einlegen.

Brauchen Sie morgens auch viel Zeit für den Bart?

Meine Frau braucht jedenfalls nicht so lange im Bad wie ich (lacht). Ich zwirbel den Bart selbst mit der Hand. So wie es früher gemacht wurde, mit Bartwachs. Der hält so auch ein paar Tage. Bart trage ich schon seit meiner Rostocker Studienzeit. Früher war er wilder, mit dem Älterwerden will man ordentlicher aussehen. Die heutige Form fand ich früher witzig. Der Musiker Frank Zappa hatte einen ganz ähnlichen Bart. Von ihm habe ich fast alle Platten.

Deutsches Meeresmuseum und Ozeaneum Das Deutsche Meeresmuseum hat eine lange Tradition in Stralsund. Es wurde am 24. Juni 1951 als Naturmuseum Stralsund von Prof. Otto Dibbelt gegründet. Sechs Jahre später begann die Umgestaltung zum Museum für Meereskunde und Fischerei. Heute zählt zum Meeresmuseum auch das Ozeaneum. Seit dem 1. Januar 2019 beschäftigt die Stiftung Deutsches Meeresmuseum knapp 150 Mitarbeiter, davon rund 60 am Ozeaneum. Saisonal und projektabhängig sind es bis zu 170 Mitarbeiter. Besucherzahlen:2015 bis 2017 mehr als 850 000 pro Jahr, 2018 fast zehn Prozent weniger. 2019 bis Ende September rund 39 000 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Erster Stifter ist die Hansestadt Stralsund, zweiter Stifter der Förderverein Deutsches Meeresmuseum e.V. Die Finanzierung läuft überwiegend durch eigene Einnahmen sowie durch Zuwendungen.

