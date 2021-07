Stralsund

Aus dieser Perspektive haben selbst viele Stralsunder ihre Heimatstadt noch nicht erlebt: Marie Stuchlik und ihr Partner Martin Rieprecht bieten außergewöhnliche Stadtführungen an – vom Wasser aus, mit dem Kajak, man sitzt quasi direkt auf dem Strelasund. Mit dieser speziellen Idee haben sich die zwei im letzten Jahr selbstständig gemacht. 2021 haben sie bereits expandiert.

So hat sich das Sundpaddelteam kennengelernt

Kennengelernt haben sie sich nach Stuchliks Studium im Tourismusmanagent in Rostock. Rieprecht zog es nach seinem Studium der Sportwissenschaft und des Sportmanagements im Jahr 2014 nach Mecklenburg-Vorpommern. Nun bringen sie gemeinsam Stralsundern sowie Urlaubern die Geschichte der Hansestadt vom Wasser aus näher. Aus der sogenannten „Kajak-Perspektive“, mit der Schwimmweste am Körper und dem Paddel in den Händen.

Inspiration aus der Hansestadt Rostock

Die ursprüngliche Idee zu ihrem Unternehmen stammt vom „Stadtpaddeln Rostock“. „Die machen das schon im siebten Jahr und bieten Stadtführungen vom Kajak aus auf der Warnow an. Dort habe ich als Guide gearbeitet. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, dass ich so etwas auch in meiner Heimatstadt Stralsund anbieten könnte“, erzählt Stuchlik. Letztes Jahr haben die zwei ihre Idee dann wirklich in die Tat umgesetzt. „2020 sind wir unter schwersten Bedingungen in die erste Saison gestartet“, sagt Stuchlik. Auch dieses Jahr lief die Saison wegen der Pandemie eher schleppend an. „Anfangs konnten nur Einheimische an den Touren teilnehmen. Aber es gab schon langfristige Buchungen für den Sommer“, so Stuchlik.

Neue Boote angeschafft

Doch trotz des verzögerten Starts lief es 2020 noch so gut, dass schon im zweiten Jahr doppelt so viele Boote wie zu Beginn angeschafft werden konnten. 28 Personen können nun zeitgleich von April bis Oktober an der Tour teilnehmen. Trotzdem gibt es auf dem Wasser bei den Stadtführungen nur relativ kleine Gruppen von bis zu maximal 14 Personen, damit alles übersichtlich bleibt und an keiner Stelle ein Stau entsteht. Aber die vielen Boote bieten nun auch andere Möglichkeiten: Auch ein Klassenausflug oder ein Firmen-Incentive als Teambuilding-Maßnahme kann so realisiert werden. Eine kulinarische Kooperation gibt es dafür auch bereits mit Peter’s Café del Mar auf dem Dänholm.

Neue Touren in Planung

Die erste Tour ist für Frühsportler, sie beginnt 10 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Auch am Nachmittag und am Abend wird eine Tour angeboten. Die Preise gehen ab 19 Euro für Kinder und 23 Euro für Erwachsene los. In der Sommersaison sollte man vorher unbedingt buchen. Neue Routen sind in der Planung. So zum Beispiel nach Altefähr, um bei einem Snack den schönen Blick auf Stralsund zu genießen. Oder etwas weiter weg von der Stadt, eher in die Natur Richtung Halbinsel Devin. „Unsere Gruppen sind meist bunt gemischt“, sagt Stuchlik. Von jungen Pärchen im Urlaub bis hin zu fitten Rentnern ist für jeden etwas dabei. Das Angebot sei aber eben auch etwas für Stralsunder, die ihre Heimatstadt aus einer ganz anderen Perspektive erleben wollen.

Diese Paddeltouren können die Profis empfehlen

Die klassische Sundpaddel-Stadtführung startet am Dänholm. Von dort aus geht es in den Hafenbereich und einmal um die Hafeninsel herum. Durch den Querkanal führt die Route unter anderem an Lotsenhaus und Ozeaneum vorbei.

Guter Start am Ruderclub

Wer selbst ein Kajak hat, kann natürlich auch selbst auf den Sund hinausfahren. Ein guter Startplatz ist der Steg am Ruderclub an der Sundpromenade. Von dort aus bietet sich eine Tour nach Altefähr an. Eine Strecke ist dabei etwas mehr als 2 Kilometer lang. Für den freien Blick auf Rügen und die Hansestadt lohnt sich dieser Ausflug garantiert.

Halbinsel-Tour und Insel-Umrundung

Wer es gern etwas abgeschiedener mag, für den bietet es sich an, die Halbinsel Devin einmal zu umkurven. Auf der rund 20 Kilometer langen Tour können im Sommer sogar die Schafe, die auf der Halbinsel leben, beobachtet werden. „Das ist wie eine kleine Oase“, sagt Stuchlik. Auch idyllisch ist eine Umrundung des Dänholm.

Von Barhöft nach Hiddensee

Wer die Boote ein Stück auf dem Auto mitnehmen kann, sollte unbedingt von Barhöft aus starten und eine etwas längere Tour herum um die ungewohnte Insel Bock zur Insel Hiddensee machen. „Das habe ich selber noch nicht gemacht, aber es steht ganz oben auf meiner Wunschliste.“

Wer keinen Kajak hat und die Umgebung auf dem Wasser trotzdem selbstständig erkunden möchte, kann sich unter anderem in Altefähr das entsprechende Material ausleihen. Schon steht einer entspannten Erkundungstour nichts mehr im Wege.

Infos zu „Sundpaddeln“ Die Sundpaddler bietet in der Hochsaison täglich meistens drei zweistündige Touren an. Ab 10 Uhr, ab 14 Uhr und im Juli 19 bis 21 Uhr. Die Preise starten ab 19 Euro für Kinder und 23 Euro für Erwachsene. Die Stadtführung kann auch auf Englisch gebucht werden. Für eine Teilnahme wird Schwimmfähigkeit vorausgesetzt. Weitere Infos und Kontakt über das Internet unter www.sundpaddeln.de, per Mail info@sundpaddeln.de oder per Telefon, 0176 61467295

