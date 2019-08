Pütnitz/Stralsund

Ein schwerer Badeunfall überschattet das „About you Pangea“-Festival auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen). Laut einem Sprecher der Polizei Stralsund sprang ein Festival-Besucher gegen Freitagmittag zwischen 12 und 13 Uhr von einem Sprungturm ins Wasser – obwohl sich dort noch jemand befand. Durch den Aufprall wurde der Mann, der sich im Wasser befand, schwer verletzt. Er wurde mit Verdacht auf Frakturen im Bereich des Rückens und der Halswirbelsäule mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Rostock gebracht. Laut Polizei hatte der Festival-Besucher aus dem Raum Lübeck jedoch Glück und soll keine bleibenden Schäden davon davontragen.

Wie es genau zu dem „Vorfall am Wasser“ kam – also, ob der Mann im Wasser einfach übersehen wurde – ist laut Polizei aber noch unklar.

Zur Galerie Vom 22. bis 25. August findet das About You Pangea Festival auf dem ehemaligen Militärgelände Pütnitz statt. Die Veranstalter erwarten 14 000 Besucher.

Das „About you Pangea“-Festival ging von Donnerstag bis Sonntag und war laut Veranstaltern ausverkauft. Mit Sport, Workshops und Konzerten entstand auf der Halbinsel für vier Tage eine Fantasiewelt am Bodden. Musikalisch bewegte sich das Programm in den Bereichen Elektro, Hip-Hop und Indie. Headliner waren Marsimoto - das Alter Ego von Rapper Marteria -, Trettmann und die Donots . Beim Sport steht neben Skaten und BMX vor allem Wassersport im Mittelpunkt.

Ein weiter schwerer Badeunfall hatte sich am Freitag in der Ostsee vor der Insel Rügen ereignet. Vor dem Binzer Strand hatte ein Motorboot mit einer „Banane“, die das Boot hinter sich her zog, einen 53-jähriger Schwimmer getroffen. Der Mann starb noch im Rettungshubschrauber.

Von Kay Steinke