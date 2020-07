Paradies für Selbstpflücker: Das gibt es alles auf dem Obstgut Lüssow

Lüssow

Johannes Eggert ist begeistert. „Die Leute rennen uns gerade die Hütte ein“, sagt der Seniorchef des Obstgutes Lüssow. Seine Vermutung: „Das liegt bestimmt an Corona. Viele sind jetzt zu Hause, wollen etwas Frisches auf dem Tisch haben und kommen zu uns, sich selbst etwas zu pflücken.“

Tomaten und Gurken gehen gerade gut weg

Vielleicht liegt es auch einfach nur am Preis. Das Pfund selbstgepflückter Erdbeeren ist nur etwa halb so teuer wie im Handel. „Momentan ist noch Erdbeerzeit“, sagt Eggert. Aber auch Tomaten und Salatgurken gehen derzeit gut und können in den Gewächshäusern selbst abgenommen werden. „Gehen sie ruhig durch die Reihen nach hinten durch, da ist noch alles rot“, rät Johannes Eggert einer Kundin. „Die meisten pflücken die Tomaten immer gleich am Eingang ab“, sagt er lachend.

„Baylee“, heißt die Sorte, die da in den Gewächshäusern reift. „Auf Erde, nicht auf Steinwolle wie bei den Importtomaten und das schmeckt man auch.“ Auf seine Tomaten ist der Seniorchef stolz. Da kann man sich auch schon mal selbst auf die Schulter klopfen.

Blumen pflücken ist auch möglich

Insgesamt 47 Obst- und Gemüsesorten können sich seine Kunden bei ihm aus dem Gewächshaus und vom Acker holen – Süßkirschen, Johannisbeeren aller Farben, Zucchini, Zwiebeln, Erbsen und, wenn die Zeit gekommen ist, auch Rot-, Weiß- und Grünkohl. „Kartoffeln werden jetzt schon selbst ausgebuddelt“, sagt Eggert. Und wer möchte, kann hier auch Blumen pflücken. Derzeit blühen Strohblumen und Löwenmäulchen.

Eine Tradition seit vierzieg Jahren

Das mit dem Selbstpflücken hat in Lüssow Tradition. Es war Eggerts Idee. „1982 haben wir hier mit Erdbeeren angefangen.“ Da war der Diplomingenieur für Obstbau Direktor der volkseigenen Obstanlage und musste seine Idee gegen Widerstände durchkämpfen. „Eigentlich hätten wir unsere gesamte Ernte bei der OGS abliefern müssen.“

OGS stand zu DDR-Zeiten für den Volkseigenen Betrieb (VEB) Obst, Gemüse und Speisekartoffeln, der als Großhandelsbetrieb Kaufhallen, Obst- und Gemüseläden belieferte und dort hatte man etwas gegen die Selbstpflückeridee. Nach zähem Ringen wurde ein Kompromiss gefunden. „Die Stralsunder durften das letzte Drittel der Erdbeerernte bei uns pflücken. Später haben wir das stillschweigend auf Kirschen und Äpfel ausgedehnt“, sagt Eggert.

Familienbetrieb auf 450 Hektar

2003 hat er gewissermaßen seinen alten Arbeitsplatz aus DDR-Zeiten gekauft und schrittweise auf den heutigen Stand zum Familienbetrieb ausgebaut. Auf 450 Hektar Anbaufläche erstreckt sich das Obstgut zwischen Negast, Wendorf und Voigdehagen. 30 Mitarbeiter sind hier übers Jahr beschäftigt. Jetzt, in der Erntesaison, sind es mehr, auch polnische Erntehelfer stehen jetzt auf dem Acker.

Heute kommen die Kinder der ersten Pflückergeneration

Und kamen die Leute vor vierzig Jahren mit ihren Kindern zum Pflücken, so kommt heute deren Enkelgeneration mit ihren Eltern nach Lüssow. „Und viele kommen mit Begeisterung“, hat der Chef bemerkt.

Die Natur spielt nicht immer mit

Für Johannes Eggert, der in diesem Jahr seinen 77. Geburtstag feiert, ist diese Form der Selbstvermarktung auch eines seiner wirtschaftlichen Standbeine, das dann wichtig wird, wenn es mal eng wird. Und 2020 war der Start ins Obstjahr im zweiten Jahr hintereinander von einer Katastrophe überschattet. „Am 9. Mai hat Frost die Blüten von Birnen, Quitten, Sauerkirschen und Pflaumen über Nacht zerstört“, sagt Eggert. „75 Prozent der Äpfel fielen der Kälte zum Opfer.“ Für das Unternehmen ein geschätzter Schaden von 1,2 Millionen Euro in nur einer Nacht.

„Als Obstbauer, der in der Natur wirtschaftet, musst du dir immer etwas einfallen lassen, um gegen solche Einbrüche gewappnet zu sein“, ist Eggerts Devise. Stromerzeugung aus Photovoltaik, gehört dazu. Er lässt Roggen, Weizen, Mais und Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, auf Pachtland wachsen und verkauft es an die Biogasanlage. Bei der Bearbeitung der Flächen gibt es gewissermaßen Nachbarschaftshilfe vom Lüssower Landwirt Mathias Zeitke.

Vor einem Jahr hat der Sohn den Betrieb übernommen

Zur Direktvermarktung tragen auch die Marktstände des Obstgutes bei, die in Stralsund, Bergen, Ribnitz-Damgarten und Greifswald aufgebaut werden.

Im vergangenen Jahr hat Johannes Eggert das Obstgut endgültig in die Hände seines Sohnes gelegt. Er selbst ist aber immer noch viel auf dem Hof unterwegs. Die Hände ganz in den Schoß legen kann er nicht. „Ich habe zu Hause noch Damwild im Gatter, das muss auch versorgt und vermarktet werden.“

Von Jörg Mattern