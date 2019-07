Stralsund

In Stralsund sind alle Parkhäuser und -plätze in der Altstadt voll belegt, darüber hat die Stadt Stralsund Montagmittag informiert. Nur im Parkhaus direkt am Bahnhof gebe es noch freie Plätze.

Das empfiehlt die Stadt Stralsund-Anreisenden

Stralsund-Besucher sollten unbedingt der Ausschilderung des Verkehrsleitsystems zu den „Park&Ride“-Plätzen in der Nähe des Rügendamms folgen. Von dort sind es mit dem Bus nur ein paar Minuten bis zum Stadtzentrum und dem Ozeaneum.

kay