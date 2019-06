Hohendorf

Besser geht’s nicht: Bei strahlendem Sonnenschein haben am Sonnabend hunderte Besucher die 36. Auflage des Hohendorfer Parkfests gefeiert. Das ganze Jahr über hatten die sieben Organisatoren rund um Rita Klawitter an dem bunten Programm gebastelt. „Eigentlich ist nach dem Parkfest vor dem Parkfest“, sagt Rita Klawitter mit einem Lachen. „Denn wir alle sind ehrenamtlich das ganze Jahr über mit den Vorbereitungen beschäftigt.“ Es sei schön, wenn alle in der Gemeinde an einem Strang ziehen würden. Und das sei mindestens bei diesem traditionsreichen Fest der Fall.

Doch es mache unglaublichen Spaß, zumal, wenn alles so super läuft wie am Sonnabend. Zu den Höhepunkten zählt bei jedem Fest das Tonnenabschlagen zu Pferde. „Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass es das bei uns noch gibt“, sagt Rita Klawitter und Monika Bohn vom Orga-Team ergänzt: „Wir haben es zwar nachweislich schriftlich, dass es das 36. Tonnenabschlagen ist, aber wir wissen alle aus unseren Erinnerungen, dass es das schon viel länger in Hohendorf gibt.“

Tonnenkönig 2019 ist Enrico Beyer aus Preetz. Nach etwa einer Stunde machte der 45-Jährige den Sieg mit seinem Schimmel Caitano für sich klar. Ganz einfach war das übrigens nicht, denn bis zur Pause war Enrico Beyer nur mit einem Steigbügel unterwegs, der andere war gerissen. Erst in der Pause konnte repariert werden. Zwei Reiterinnen und sechs Reiter sind in diesem Jahr angetreten, um Tonnenkönig zu werden.

Zur Galerie Bei sommerlichen Temperaturen zog es hunderte Besucher in den Park.

Kurz zuvor gab es die kleine Version des Tonnenabschlagens zu sehen. Auf dem Fahrrad versuchten sich Groß und Klein an der recht standhaften Tonne aus Weichholz, doch letztlich wurde John Petrik als kleiner Tonnenkönig gekürt. In jedem Jahr gehört eine Prämierung zu einem bestimmten Thema dazu. Wurde im vergangenen Jahr das schönste Fahrrad gesucht, war diesmal das Motto, die schönste selbstgebastelte Kopfbedeckung zu finden. Mit gehörigem Abstand konnte sich da der Tonnenkönig des vergangenen Jahres, Siegfried Hannemann, den Sieg sichern. Sein Strohhut war ein richtiges kreatives Kunstwerk, auch wenn der Hohendorfer mit einem Lachen zugeben musste: „Den hat meine Frau Sandra gebastelt.“

Doch das war natürlich noch lange nicht alles. Für einen bunten Anblick mit Akrobatik und Jonglage sorgte der Kinder- und Jugendzirkus „Ostsee’O’lini“ auf der Bühne, während das neu gegründete Schalmaien Orchester aus Prohn auf seinen ersten Auftritt wartete. „Klar ist man da schon ein bisschen aufgeregt“, sagt Martin Friedrich. Aber die Stimmung sei so super, dass nicht viel schief laufen könne. Und das tat es auch nicht und die Musiker bekamen für ihren Auftritt kräftigen Applaus.

„Es ist eine wirklich nette Atmosphäre hier“, sagte Jana Schmidt, die mit ihren beiden Kindern in den Park gekommen war. „Wir sind erst im vergangenen Jahr nach Prohn gezogen, hatten viel Gutes von dieser Veranstaltung gehört und können das nur bestätigen“, sagt die 34-Jährige mit einem Lachen, während ihre Tochter Lisa in einem großen Kiesberg nach Schätzen buddelte. Denn auch das gehört zum Parkfest mit dazu. In einem Kiesberg sind lauter kleine Schätze verbuddelt, die die Jüngsten mit großem Eifer ausgraben.

Miriam Weber