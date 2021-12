Rügen/Stralsund

Am Parkplatz Rügenblick kommen die meisten Einheimischen häufig vorbei. Kaum einer hält hier an. Wozu auch – rauf auf die Insel, runter von der Insel. Wer braucht da Pause?

Abends allerdings füllt sich der Parkplatz an der B96 langsam. Man erkennt die Umrisse von Lkws in der Dämmerung, die sich geduldig aneinanderreihen, um hier die Nacht zu verbringen. Ich habe mich schon immer gefragt, welche Geschichten sich hinter den zugezogenen Gardinen der Führerhäuschen verbergen. Nun habe ich angeklopft.

Kochkunst auf dem Beifahrersitz

Es ist schon dunkel an diesem Nachmittag, leichtes Schneetreiben. Nur eine Leuchte auf dem Parkplatz ist an, man erkennt die Hand vor Augen kaum. Aus dem, einen Spalt geöffneten Seitenfenster eines kleineren Transporters allerdings dampft es, so viel kann man erkennen. Und riechen. Abendbrot? Tatsächlich. Auf dem Beifahrersitz von Marek Bukowski steht eine Camping-Herdplatte, in einer Pfanne brutzeln Champignons.

Doch das ist noch nicht alles. Marek lächelt schüchtern. Er greift in den Fußraum und zaubert einen Kochtopf hervor: Kartoffeln und Grüne Bohnen, dazu auf einer weiteren Platte zwei Stücken Lachsfilet.

Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund: Koch: Marek Bukowski (46) aus Gdansk hat sich gerade sein Abendbrot zubereitet. Quelle: Stefan Sauer

Und ich dachte, Lkw-Fahrer stehen auf Fast Food? Marek streicht sich über den Magen und verzieht das Gesicht. „Not for me“, sagt er. Er hat bereits einen weiten Weg hinter sich, kommt gerade aus Coventry in England. Dorthin hat er Covid-Masken geliefert, für ein Hotel. „Über die Fähre nach Calais, dann Frankreich, Belgien und Deutschland“, beschreibt Marek seine Route. Die Parkplätze in Deutschland schätzt er sehr. „In England zum Beispiel ist es wirklich gefährlich, da gibt es auch Raubüberfälle. Hier fährt die Polizei auch mal Streife, das ist gut.“

Lenkzeit spielt immer eine Rolle

Es ist 17.30 Uhr. Ein weiterer Lkw biegt zügig in die Parkplatzschleife ein. Es wird voller auf dem „Rügenblick“. „Ja, heute musste ich mich beeilen“, sagt Lutz Fleischhauer, der mit seiner Fracht aus dem Kreidewerk in Sassnitz kommt und auf dem Weg nach Lindau am Bodensee ist. „Wenn man die Lenkzeiten auch nur um eine Sekunde überschreitet, kann man Ärger bekommen.“ Auch bei ihm ist Abendbrotzeit: Für ihn gibt es Hühnersuppe, vorgekocht und eingefroren am Wochenende.

Lutz Fleischhauer (63) sitzt seit 45 Jahren auf dem Bock. Heute fährt er Kreide aus Sassnitz nach Lindau am Bodensee. Quelle: Stefan Sauer

Raststätten kommen für den 63-Jährigen nicht in Frage. Wer kann sich denn die Preise dort noch leisten?“, fragt er sich. „Da kostet eine Bocke 3,70 Euro und ein einfaches Brötchen 80 Cent – nicht mal mit Körnern.“ In der Nacht gegen 2 Uhr geht es für ihn weiter. Schläft es sich gut im Lkw? „Klar, besser als zu Hause“, sagt Lutz und lacht. „Man schläft ja häufiger hier im Lkw als im Bett, ich bin von montags bis freitags unterwegs.“ In Lindau ist die Reise des 63-Jährigen aber noch nicht zu Ende. „Mein Auto steht bei Hannover. Von dort aus geht es weiter nach Stendal, dort wohne ich.“

Eine saubere Toilette: Pluspunkt für den „Rügenblick“

Diesen Knochenjob macht er seit mittlerweile 45 Jahren. Meldet sich da nicht mal der Rücken? „Naja, einmal war ich schon zur Kur“, sagt er und rollt mit den Augen. „Sicherlich ist das nicht optimal, die ganze Zeit zu sitzen, aber da muss man mit klarkommen. Die Sitze sind luftgefedert, das ist ja alles schon viel besser als früher.“ Er wirkt klein in seinem Cockpit, hinter ihm der große Anhänger.

Das Toilettenhäuschen am Parkplatz Rügenblick Quelle: Stefan Sauer

Ob er sich mal verfahren hat, will ich wissen, versehentlich in die Innenstadt? Nein, das nicht, sagt er. „Aber manchmal stimmen die Adressen nicht, dann ist eben nicht die Lageradresse angegeben, sondern das Büro. Dann steht man da.“ Den Parkplatz Rügenblick hat er sich wegen der sauberen WCs ausgesucht. „Das ist das wichtigste.“ Tatsächlich. Im Inneren des Toilettenhäuschens ist es an diesem Abend nicht nur komfortabel warm, sondern auch sauber.

Die Kühlanlage geht alle 15 Minuten an

Beim nächsten Lkw, einem Tiefkühltransport aus Cuxhaven, sind die Vorhänge bereits halb herunterlassen, ich klopfe vorsichtig an. Hoppla. Im Führerhaus sitzt ein weitgehend unbekleideter Mann im schwarzen Slip. „Moment, ich bin gerade im Bad“, erklärt Andreas H. und deutet auf einen Wasserkanister und das sorgfältig aufgehängte rote Handtuch an der Beifahrertür. Er zieht sich etwas über und gewährt einen Einblick in das Cockpit. Es sieht gemütlich aus, hinter den Sitzen befindet sich der Schlafbereich, inklusive Bettwäsche und einer Art Nachttisch.

Andreas H. (52) ist mit einer Ladung Tiefkühlfisch aus Cuxhaven unterwegs. Quelle: Stefan Sauer

Wie bei den anderen Lkw auch, ist das Führerhaus quasi „seins“, gehört zwar der Firma, aber: „Wenn ich krank bin, steht das Teil.“ Einen TV-Bildschirm, wie ihn andere Lkw-Fahrer nutzen, hat er nicht. Die Zeit verbringt der 52-Jährige lieber mit Nachrichten schreiben oder aber Lesen. „Lkw-Magazine“, sagt er. Plötzlicher Lärm aus dem Ladebereich unterbricht das Gespräch. „Das ist die Kühlanlage“, erklärt Andreas. „Die geht alle Viertelstunde an und läuft dann für zehn Minuten.“ Kann man dabei überhaupt schlafen? Naja, mehr schlecht als recht, sagt Andreas und lacht. „Aber in der Regel fahre ich tagsüber und bin abends zu Hause.“

John Hannemann (27, aus Bad Münder) und Uwe Heyer (54, aus Hannover) fahren Schulmöbel nach Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

Dynamisches Duo aus Niedersachsen liefert Schulmöbel

Weiter geht’s. Wie freundlich und zuvorkommend die Fahrer sind, denke ich. Ganz anders, als man sich den typischen Fernfahrer vorstellt. Im Lkw mit der Aufschrift „Brummi“ aus Bad Münder (Niedersachsen) sitzen sogar zwei Männer. John Hannemann (27) und Uwe Heyer (54) sind seit zwei Jahren ein Team. „Mein Vorgänger hat furchtbar geschnarcht“, scherzt John. „Da hat Uwe ihn rausgekantet.“

Zu zweit sind die beiden unterwegs, weil auch Ausladen zu ihrem Job gehört. „Derzeit haben wir Schulmöbel hinten drin“, erklärt John, „die kommen nach Stralsund. Wir fahren aber auch Büromöbel oder Küchen. Quer durch Europa.“ Die Parkplatzsuche mit den erlaubten Lenkzeiten zu kombinieren, ist auch für sie ein Thema. „Gerade auf der Warschauer Allee (Anmerkung: gemeint ist die A2, als eine der wichtigsten West-Ost Straßenverbindungen) ist es schwierig, einen Platz für die Nacht zu finden“, erzählt John. „Man sucht und sucht.“

Lkw-Verkehr in Deutschland Der Lkw-Verkehr nimmt auf Deutschlands Straßen den mit Abstand größten Anteil am Warentransport ein – laut Statistischem Bundesamt wurden 2020 rund 3,2 Milliarden Tonnen Waren per Lkw transportiert, nur 320 Millionen Tonnen per Zug. Zwar werden Lkw-Fahrer in ganz Europa händeringend gesucht, die Bezahlung ist allerdings nicht gerade üppig. Nach Informationen von verschiedenen Job-Plattformen verdienen Brummifahrer in Deutschland regulär zwischen 1850 und 3200 Euro Brutto.

Suche nach dem Standplatz ist oft schwierig

Eigentlich sei es dann in der Verantwortung der Lkw-Fahrer, sich rechtzeitig um einen Standplatz zu bemühen, zur Not eben zwei bis drei Stunden vor Ende der Lenkzeit. „Aber erklären sie das mal ihrem Arbeitgeber“, wirft Uwe ein. „Uns wird da jetzt nicht der Kopf abgerissen, aber von unserem Eintreffen hängen ja auch andere Termine ab.“ Trotzdem hat der Beruf viele gute Seiten, meinen sie. „Man kommt viel rum und lernt die unterschiedlichsten Leute kennen“, findet Uwe. „Die Zeiten, in denen man noch spazieren gehen und sich den Ort ansehen konnte, sind allerdings vorbei. Das ist natürlich etwas schade.“ Trotzdem habe er seine Entscheidung nicht bereut, Fernfahrer zu werden, konstatiert John. „Ich habe schon bei der Ausbildung gemerkt, dass das mein Ding ist.“

Dynamisches Duo: John Hannemann (27, aus Bad Münder) und Uwe Heyer (54, aus Hannover) fahren Schulmöbel nach Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

„Was im Cockpit besprochen wird, bleibt hier drin“

Man glaubt es ihm gern, auch dieses Cockpit ist durchdacht eingerichtet, die beiden wirken wie Freunde, die ihren Abend zusammen vor dem Fernseher verbringen. „Zur Zeit schauen wir die Serie ,Grimm’“, erzählt John. „Ganz klassisch auf DVD.“ Viel Raum für Privates sei ja nicht auf so einem Lkw, merke ich an. „Stimmt. Man lernt sich zwangsläufig gut kennen“, sagen die beiden.„Aber das ist auch Gesetz. Was hier besprochen wird, bleibt hier.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und was ist mit Weihnachten? Die beiden haben frei, strahlen sie. „Aber die Zeit vor den Feiertagen ist anstrengend“, erzählt John. „Ich habe noch nie so viele Unfälle auf den Einfädelspuren gesehen wie im letzten Jahr. Das passiert, wenn die Autos es schnell noch vor dem Lkw schaffen wollen und denken, ,der wird schon bremsen’. Das ist mit Fracht manchmal gar nicht so einfach.“

Wird das Fahrverhalten der Autos denn im Alltag zur Belastung? „Nein. Es gibt doch auf beiden Seiten schwarze Schafe“, sagt Uwe. „Da kann man nicht pauschal verurteilen. Aber manchmal würde ich mir doch etwas mehr Verständnis und Wertschätzung wünschen. Es ist ein harter Job.“

Von Anne Ziebarth