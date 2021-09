Parow

5.30 Uhr in der Marinetechnikschule vor den Toren Stralsunds: 43 Rekruten der 9. Inspektion verlassen in Reih’ und Glied die Strelasund-Kaserne. Sie und 53 weitere Kameraden der 8. Inspektion haben zum Ende ihrer Grundausbildung, die wegen Corona von drei Monaten auf sechs Wochen verkürzt wird, noch ein Highlight vor der Brust: Zwei Tage Biwak.

Es ist noch etwas neblig, aber wenigstens regnet es nicht an diesem Septembermorgen. Eine Schlammschlacht steht also nicht bevor, trösten sich die Einen. Andere freuen sich aufs Biwak, die gut klingende französische Umschreibung für Feldlager, und denken: Endlich mal ein Hauch von echter Armee.

Mit dem 20-Kilo-Rucksack auf dem Rücken geht es in den Wald nördlich der Kaserne. Da kommt so mancher schon an seine Grenzen, schnauft und schwitzt. Doch es bleibt höchstens Zeit zum innerlichen Rumjammern. Nach sechs Kilometern Fußmarsch ist es 7 Uhr: Frühstück und Erste Hilfe in einer Not-Situation sind angesagt.

Alarmposten muss her

Der Oberbootsmann, der hier heute das Sagen hat, gibt danach den Befehl, Alarmposten aufzubauen. Im E-Fall muss das Gelände, auf dem man sich niederlässt, ja auch gesichert sein.

Wie die Förster streifen die Rekruten durch den Wald. Sie sammeln Reisig und Blätter, um ihre Stellung zu tarnen. Unterdessen haben ihre Kameraden das Utensil ausgepackt, das fürs Leben im Felde unerlässlich ist – den Klappspaten. Und los geht’s mit dem Schaufeln. Egal, ob sich die Soldaten für eine Stellung liegend, stehend oder hockend entscheiden, Fakt ist, sie müssen ewig darin ausharren können. Da muss der Ast, der einem sonst den Bauch durchbohrt, möglichst weg.

Den Rekruten bleibt auf Posten nur das, was ihr Gefechtsanzug inklusive Kampfstiefel bietet. Erkennungsmarke, Feldflasche, Block und Stift, drei bis vier Magazintaschen, Dreieckstuch, Taschenmesser, Kampfhandschuhe und die Abc-Maske, die Otto Normalverbraucher als Gasmaske kennt. Waffe und Stahlhelm gehören natürlich dazu. Und der Spaten, den man auch zum Sitz umfunktionieren kann.

Mit Armstütze für die Waffe

Die Arme werden in einer extra geschaffenen Ablage der Stellung so aufgelegt, dass die Waffe, ein G36-Sturmgewehr von Heckler und Koch, vernünftig gehalten werden kann, im Anschlag, mit Blick auf den Feind, stundenlang. Ausbilder Lars Suhrbier kontrolliert. „Das Holz vor Ihrer Nase muss weg“, sagt er forsch. Der Rekrut widerspricht, will diskutieren. „Fitzner, übernehmen Sie mal“, delegiert der Oberbootsmann den „maulenden Fall“ weiter, um nicht auszuflippen.

Fitzner ist der 19-jährige Julias aus Rostock. Er erklärt seinem Kameraden, was gemeint ist. „Bei einem Beschuss könnte das Holz splittern und dich am Auge verletzten.“ Der Einser-Abiturient, der vielleicht beim Bund Medizin studieren will, fühlt sich sichtlich wohl im Biwak – oder scherzhaft: Bundeswehr im Wald außer Kontrolle.

Lob für die Mädels

Lob gibt es für die vier Mädels der 20-köpfigen Gruppe. „Sehr gut“, so Ausbilder Suhrbier. Nebenan haben zwei Matrosen ihre Stellung samt Stahlhelm üppig getarnt. Super, denkt der Laie. Kopfschütteln bei Nicole Kupsch. Als Stabsbootsmann begleitet sie die Presse im Feldlager und sagt: „Viel ist nicht immer gut. Wenn die trockenen Blätter an den Zweigen nach oben zeigen, sieht ein potenzieller Feind durch seinen Feldstecher gleich, dass da was nicht stimmt. Denn Vertrocknetes liegt unten oder hängt am Ast nach unten.“ Winzigkeiten, die im E-Fall über Leben und Tod entscheiden könnten.

In der Stellung liegen jeweils zwei Soldaten. Sie sind nicht die, die kämpfen, sondern die, die im Vorfeld alles beobachten, Veränderungen an die Vorgesetzten melden. Im Normalfall wird nach zwei Stunden gewechselt – mit Übergabe der wichtigsten Fakten. Die Ablösung kommt kriechend und gleitend. Damit das leise erfolgen kann, werden die Wege zuvor knack- und geräuschlos gemacht. Sprich, störendes Kleinzeug musste verschwinden.

Ein Zelt aus zwei Planen

Am Sammelplatz beginnt geschäftiges Treiben. Aus zwei Planen, früher mal Natoplanen genannt, und Erdnägeln (kennen wir als Zelt-Heringe) soll eine passable Behausung für die Nacht werden. Nicht zu vergessen die Pi-Schnur, ein Tampen für alles. Nun müssen die Matrosen, die übrigens am Dienstag feierlich, aber ohne Familien vereidigt wurden, zeigen, was sie in der Theorie gelernt haben.

Christina Henning, eine 29-jährige Bartherin, die mit Verwaltungs- und Tourismusausbildung schon zwei Facharbeiterbriefe in der Tasche hat und jetzt bei der Bundeswehr eine neue Herausforderung sucht, und Lena Bäcker, eine 18-jährige Schulabsolventin aus Grimmen, knöpfen die beiden Teile aneinander, aber irgendwie ergibt das kein Zelt. Kein Wunder, falsch rum. Die Mädels bleiben geduldig, lassen sich helfen und sind froh, als sie irgendwann Isomatte, Schlafsack und Rucksack in der Feld-Behausung unterbringen können.

Wie ist es als Frau im Biwak?

Und wie ist es so als Frau im Biwak. „Der Marsch hierher war ganz schön deftig. Jetzt stört eigentlich nur die Tarnfarbe im Gesicht, das ist eklig, wenn man schwitzt“, sind sich die Beiden einig. Ihnen grault ein wenig vor der Nacht. Nicht, weil sie mit den Spinnen und anderen kleinen Waldtieren nicht fertig werden, sondern weil durchgesickert ist, dass nachts noch ein Alarm ausgelöst werden soll...

„Der Eingang muss weg vom Feuer“, erklärt uns Marno Eichhorn (26) aus Wilhelmshaven. Gemeinsam mit Robert Henne (24) aus Göttingen hat er das Zelt aufgebaut. Zwei andere Soldaten schnitzen Erdnägel aus Holz. „Damit man im E-Fall das Zelt schnell mitnehmen kann – ohne die echten Erdnägel zu verlieren“, heißt es.

Alle, die fertig sind, kümmern sich um einen professionellen Feuerplatz, bei dem alle ums Feuer, das nie ausgehen darf, herum sitzen können.

Ausbilder: Das muss schneller gehen

Gruppenführer und Ausbilder Lars Suhrbier nutzt die Zeit für ein paar Ansagen. „Beim Zeltaufbau haben wir Defizite festgestellt, das muss in Minuten gehen, wir haben eine Stunde und 15 Minuten gebraucht. Wir bauen ein Zelt mit vier Mann auf, zwei halten die Planen, zwei spannen fest, damit das auch Deutsch aussieht. Die Erdnägel kommen zu 100 Prozent in den Boden, und da wird auch nichts geschnitzt“, sagt der 34-Jährige – er lebt mit Frau und Kind in Rostock – und widerspricht damit einem früheren Ausbilder. Verdutzte Gesichter. Wir fragen nach: Nur, wenn man schon weiß, dass das Lager nur kurzzeitig bleibt, verwendet man Stöckchen-Erdnägel, die bei Abzug im Boden bleiben.

Mit der Gruppe sind Lars Suhrbier und sein Stellvertreter, Oberfeldwebel Matthias Klein (36), aber ganz zufrieden. „Die packen das, da haben wir hier schon ganz anderes erlebt. Sind ja auch nur sechs Wochen Zeit.“

Und genau deshalb geht es Schlag auf Schlag. Während die Rekruten aus dem Pickpott mittags ihre Nudeln löffeln, gehen die Vorgesetzten noch mal den weiteren Plan durch. Da warten mit „Hören und Sehen bei Nacht“ jede Menge Feuerkörper, die für Licht und Flammen sorgen, es gibt einen Schusswechsel – und das Feuergefecht nach Feindbewegung.

