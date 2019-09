Parower Gutshaus: Junge Kunst in alten Mauern

Parow

Ein frischer Wind fegt durch altes Gemäuer: Am Mittwoch, dem 25. September, um 19 Uhr wird die Ausstellung „Inspiration Wasser“ eröffnet. Die Gemeinde Kramerhof und das Nieparser Jugendhaus Storchennest locken noch einmal in die bisher unsanierten Räume des Gutshauses Parow. Die Greifswalder Studenten André Gschweng (Fotografie) und Felix Jess (Malerei) präsentieren ihre Arbeiten in dieser einzigartigen Atmosphäre.

Die Bilder wirken unbeschwert und frisch, jedoch heimatbezogen und bodenständig – ein spannender Kontrast zu den historischen Wänden. Kein Wunder, dass die beiden Nordlichter sich von der Ostsee und ihrer Landschaft inspirieren lassen, leben sie doch schon lange an der Küste.

Das Publikum darf sich auf ungewöhnliche Blickwinkel und nachdenkliche Sichtweisen freuen. Ufer, Brücken und Strände – eben Alltäglichkeiten, werden zu etwas Besonderem, wenn der Fotograf André Gschweng sie buchstäblich ins Auge fasst. Felix Jess bedient sich der Acrylmalerei, anspruchsvoll und mit sicherer Hand.

Diese Sonderausstellung ist nur während der Vernissage sowie am Sonntag, dem 29. September, anlässlich des Festes „ Gutshaus(air)leben“ von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen. Die Künstler laden dann ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen zur Ausstellung bei André Gschweng, info@farbspielfotografie.de, Telelefon 01736260841.

Von iso