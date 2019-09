Landsdorf

Vor drei Jahren spielte „Pass Over Blues“ in der Duo-Besetzung mit Roland Beeg und Harro Hübner zum ersten Mal im Landsdorfer Kornspeicher. Es war das Wochenende des Tages der Deutschen Einheit, das den perfekten zeitlichen Rahmen bot. An dem Konzertabend vermischten sich Ost und West: die Blues Band, die...