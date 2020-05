Pastor Stefan Busse übernimmt Aufgaben in Velgast-Starkow

Pütte

Stefan Busse, Pastor der Kirchengemeinde Pütte-Niepars, übernimmt bis auf Weiteres die pfarramtlichen Aufgaben in der Kirchengemeinde Velgast-Starkow. In der vergangenen Woche fand die Übergabe statt, am Sonntag, dem 17. Mai, predigt Stefan Busse um 14 Uhr erstmals in der Christuskirche in Velgast.

Bisher 21 Orte betreut

„Es ist keine einfache Zeit, in der ich diese Aufgabe übernommen habe“, sagt Stefan Busse Bezug nehmend auf die derzeitigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Dennoch freue er sich sehr auf die Gemeinde, um die er sich nun zusätzlich zu seiner Kirchengemeinde Pütte-Niepars kümmern werde.

Zu Pütte-Niepars zählen 21 Ortschaften mit zwei Kirchen in Pütte und Niepars. Seit 1994 ist der Ur-Pütter Stefan Busse hier als Pastor tätig.

Mit Velgast kommen zwölf Dörfer dazu

Mit der Kirchengemeinde Velgast-Starkow kommen für Stefan Busse nun zwölf Ortschaften sowie die Christuskirche in Velgast und die Basilika St. Jürgen in Starkow hinzu. „In den 1990er-Jahren habe ich für eineinhalb Jahre schon einmal Vertretungsdienste in der Kirchengemeinde geleistet, insofern sind mir viele Menschen und die Orte bereits ganz gut vertraut“, so der Pastor.

Die ersten Wochen werde der 55-Jährige in erster Linie dazu nutzen, die Gemeinde und ihre Mitglieder näher kennenzulernen. Vor allem das geistliche Leben der Kirchengemeinde werde er sich anschauen, denn in dessen Gestaltung sehe er seine Hauptaufgabe und den Kern seines Berufs.

