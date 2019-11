Tribsees

Es war sicher kein Zufall, dass für diese Mitgliederversammlung der Pfarrvereine aus Mecklenburg-Pommern als Tagungsort Tribsees ausgewählt worden war, denn die alte Grenzstadt an der Trebel zwischen Mecklenburg und Pommern war und ist auch heute noch ein Ort, der die Menschen von beiden Seiten zusammenbringt. Das spiegelte sich symbolisch auch in dieser Tagung wider, denn die Pastorinnen und Pastoren waren nach Tribsees gekommen, um die beiden bisher getrennt existierenden Gruppen Pommerscher Evangelischer Pfarrverein und Verein Mecklenburgischer Pastorinnen und Pastoren zu einem Verein zusammenzuführen.

Nachdem der Tribseeser Pastor Detlef Huckfeldt als Gastgeber die Teilnehmer in der Thomaskirche begrüßt hatte, begannen nach einer gemeinsamen Andacht die Beratungen. Eins war klar – die Vereinigung. Dennoch wurde über Details des neu zu gründenden Vereins und zu inhaltlichen Formulierungen im Statut viel diskutiert.

Seit dem 24. Oktober 2019 ist nun der neue Verein die Interessenvertretung der Pastorinnen und Pastoren in Mecklenburg und Pommern, hat seinen Sitz in Schwerin und gehört dem Verband evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland an.

Den Vorsitz der acht Mitglieder zählenden Leitung übernahmen Axel Prüfer, Pastor in Körchow-Camin und sein Stellvertreter Joachim Gerber, Pastor in Gingst auf Rügen. In enger Zusammenarbeit mit den Vertretungen der Nordkirche sieht der Verein seine umfangreichen Aufgaben unter anderem in der Förderung und Stärkung seiner zurzeit 351 Mitglieder. Außerdem geht es um die Wahrnehmung der Interessen des Pastorenstandes.

„Unser Verein ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich mildtätige und kirchliche Zwecke“, sagte der neue Vereinsvorsitzende Axel Prüfer nach der Gründungsversammlung in Tribsees im Gespräch mit der OZ.

Von Harry Lembke