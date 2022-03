Prohn

Als es hieß, die Prohner Pastorin geht, konnte ich das nicht glauben. Für mich ist Mechthild Karaopka ganz eng mit der Kirchengemeinde verbunden. Unvorstellbar, dass sie im April eine neue Aufgabe im Kirchenkreis Plön-Segeberg übernehmen will. „Ich wünsche mir mehr menschliche Begegnungen, mehr Amtshandlungen und weniger Verwaltungsarbeit“, begründet sie ihren Schritt. Der führt sie aber nur dienstlich ins Nachbar-Land. An den Wochenenden ist sie bei ihrer Familie in Prohn. Am Sonntag um 14.30 Uhr verabschiedet sie sich im Gottesdienst.

Was hatte sie nicht alles zu bewältigen. Da war das Pfarrhaus in Prohn, in dem es schimmelte, so dass Mechthild Karopka mit Mann und Sohn ausziehen und dennoch die Schadensbeseitigung beaufsichtigen musste. Überhaupt war auf die 56-Jährige eigentlich immer Bauleiterin, und das nicht nur im Pfarrhaus, sondern entscheidend natürlich auch in der Kirche – vom Dach bis zum Fundament. Sechs Gebäude erhalten mit wenig Geld. Eigentlich unmöglich. Schlimm die Erfahrung, als aus der Prohner Kirche drei goldene Holzskulpturen gestohlen wurden – Schaden 100 000 Euro.

Einst den Grafen getraut

Mechthild Karopka hatte mit Prohn und Groß Mohrdorf zwei Gemeinden unter ihren Fittichen. Nicht immer leicht. Aber ich erinnere mich auch noch gut daran, als sie am 7. Juni 2008 den Grafen von Klot-Trautvetter in der Patronatskirche mit seiner Wioletta verheiratete. 2015 trat er an gleicher Stelle seine letzte Reise an.

Einzigartig die Idee der Pastorin, in der Kirchengemeinde quasi einen lebendigen Adventskalender zu öffnen. Gemeinsam mit vielen Helfern gab es da in der Vor-Corona-Zeit Konzerte, gemütliche Tee-Abende, Blasmusik am Lagerfeuer. Vielen Dank für all das, liebe Frau Karopka. Wir werden Sie vermissen!

Von Ines Sommer