Paten für die Orgelpfeifen der Stralsunder Kulturkirche gesucht

Der Termin für die Weihe der sanierten Orgel von St. Jakobi steht fest. Am 19. September wird die Königin der Instrumente erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs in der heutigen Kulturkirche wieder öffentlich erklingen.

In diesen Tagen biegt die Orgelsanierung auf die Zielgerade ein. Mit der Fertigstellung werden etwa 2,4 Millionen Euro in die Restaurierung der Orgel geflossen sein. Private und öffentliche Institutionen haben Unterstützung geleistet, um diese Summe zu finanzieren „Damit zur Orgelweihe alle Pfeifen erklingen können, fehlen noch 60 000 Euro“, sagt Gerd Meyerhoff, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kulturkirche St. Jakobi, die sich ebenfalls an der Finanzierung der Orgelrettung beteiligt hat.

Spendenaktion in drei Varianten

Um die fehlende Summe auf den letzten Metern noch aufzubringen, ruft die Stiftung jetzt zu einer Spendenaktion auf. Die Stralsunder und alle, die helfen möchten, werden dazu aufgerufen, eine persönliche Patenschaft über die Orgelpfeifen zu übernehmen.

Dafür schlägt Gerd Meyerhoff drei mögliche Varianten vor. So können Freunde der Orgel eine Patenschaft für die Einzeltöne des Hauptwerks übernehmen. Die Spendenhöhe richtet sich nach der Größe der Pfeifen: je tiefer der Ton, desto größer die Pfeife. Es können auch Spenden für mehrere Pfeifen übernommen werden. Für jede Pfeifenpatenschaft wird eine persönliche Patenschaftsurkunde mit der Bezeichnung des Tons ausgestellt.

Spenden zwischen 15 und 5000 Euro sind möglich

Interessenten können aber auch eine Patenschaft für ein Pfeifenfeld, das sind mehrere benachbarte Pfeifen, übernehmen. Für jede Patenschaft erhält der Spender eine klingende Zinnpfeife aus der Orgelwerkstatt Wegscheider, die extra für diese Aktion gefertigt wird.

Und nicht zuletzt gibt es die Möglichkeit der Patenschaft für einen Cimbelstern. Diese Sterne sind ein Spielwerk aus kleinen Glöckchen, das bei Aktivierung des Registers ertönt. Für die Übernahme dieser Patenschaft erhält der Spender ein gerahmtes Großfoto der restaurierten Orgel.

Alle Information zu den Pfeifenpatenschaften finden sich auf der Internetseite der Kulturkirche www.jakobi-stralsund.de. Die Spendenhöhe liegt je nach gewählter Patenschaft zwischen 15 und 5000 Euro.

Es gab Tage des Streits um die Sanierung der Mehmel-Orgel

Vergessen ist in diesen Tagen der Streit, der vor zwei Jahren die Stralsunder beschäftigte. „Was für ein Instrument sollte da eigentlich saniert werden? Die Orgel war stets mit dem Namen des bedeutendsten pommerscher Orgelbauers Friedrich Albert Mehmel in Verbindung gebracht worden, der sie zwischen 1870 und 1877 neu in den vorhandenen barocken Prospekt einbaute.

Das Barockgehäuse war aber bereits um 1740 vom Stralsunder Bildhauer Michael Müller für das Werk des Stettiner Orgelbauers Christian Gottlieb Richter entstanden. Bereits 1779 legte der Berliner Ernst Marx Hand an Richters Orgel an und baute eine neue unter weitgehender Beibehaltung des Gehäuses ein.

Von Mehmels Orgel war nicht mehr genug vorhanden

Das Problem, das bei der Vorbereitung der Orgelsanierung deutlich wurde, war: Von Mehmels Orgel war nach Kriegsbeschädigungen und späterer Plünderungen bis auf einen Restbestand großer Holzpfeifen kaum noch etwas übrig. Fast sämtliche Metall- und Zungenpfeifen fehlten. Eine Expertenkommission befand daher, dass dies zu wenig sei, um die Orgel nach Mehmel zu rekonstruieren.

Nur hatte man das den Stralsundern so deutlich nicht erzählt. Diese sammelten fleißig Spenden für den Wiederaufbau der Mehmel-Orgel. Die Kommunikationspanne führte zu einem veritablen Krach. Denn das Sanierungskonzept sah den Aufbau eines – wie es hieß – in historisch informierter Handwerkstechnik neu gefertigten Instruments im Stil des 18. Jahrhunderts vor, also eine barocke Orgel.

Kristian Wegscheider, Dresdener Orgelbaumeister, saniert die Orgel in St. Jakobi. Hier bei einer Begehung des Gehäuses. Quelle: Christian Rödel

Mit dem Sanierungsergebnis lässt sich leben

Dieter Bartels, im Bürgerkomitee „Rettet die Altstadt“ wie in der Herbert-Ewe-Stiftung gleichermaßen engagierter Stralsunder, diskutierte damals leidenschaftlich mit, denn das Komitee und die Ewe-Stiftung hatten seit Jahren Spenden für den Aufbau der Mehmel-Orgel gesammelt.

Heute sagt Bartels: „Ich kann mit dem Ergebnis der Sanierung gut leben.“ Er hat den fertigen Teil der Orgel schon klingen gehört. Und fast wie um einen Schlussstrich unter die vergangenen Diskussionen zu ziehen, sagt der Vorsitzende der Herbert-Ewe-Stiftung. „Wir wollen im Stiftungsrat anregen, das neue Instrument künftig Jakobi-Orgel zu nennen.“

Neubau repräsentiert 400 Jahre Orgelbaugeschichte

Doch was für eine Orgel bekommen die Stralsunder da künftig zu hören? „Eine Richter-Marx-Mehmel-Orgel“, sagt Kristian Wegscheider. Er muss es wissen, denn er hat sie in den vergangenen drei Jahren saniert. Doch diese Bezeichnung wäre selbst dem Dresdner Orgelbauer zu kompliziert. Griffiger findet er da schon Jakobi-Orgel. „Denn dieser Name vertritt ein Konzept, dass 400 Jahren Stralsunder Orgelbaugeschichte gerecht wird. Ein Instrument, das gut zu den Orgeln von Stellwagen in St. Marien und Buchholz in St. Nikolai passt“, sagt Wegscheider.

Es ist eine Barock-Orgel geworden

Es ist aus seiner Expertise eine „prächtige, große Bachorgel geworden“. Damit schließt sie stimmlich an den Barock an. Doch Wegscheider hat auch Mehmel mit eingebaut, gewissermaßen drei gerettete Register des Altmeisters, ergänzt durch heutige Handwerkskunst, gleich hinter der barocken Orgel platziert. Und mit Blick auf die drei großen Stralsunder Orgeln gerät Kristian Wegscheider ins Schwärmen: „Das gibt es nirgendwo anders auf der Welt als hier – drei solche prachtvollen Instrumente auf zehn Minuten Fußweg.“

Die Orgelstadt am Strelasund Die neue Jakobi-Orgel wird die vierte Orgel sein, die in St. Jakobi eingebaut wird. Der Dresdener Orgelbauer Kristian Wegscheider arbeitete drei Jahre an dem Instrument und ließ sich für den Neubau von den historischen Vorbildern seiner Vorgänger Marx, Richter und Mehmel inspirieren. Der Neubau wird 3246 Pfeifen aus Metall und Holz haben. Die kleinste Orgelpfeife ist dabei gerade mal acht Millimeter hoch, die größte neun Meter. Das gewaltige Instrument wird am Ende etwa 2,4 Millionen Euro gekostet haben. Die älteste Orgel der drei großen Stralsunder Stadtkirchen ist heute die zwischen 1653 und 1659 von Friedrich Stellwagen aus Lübeck erbaute und nach ihm benannte Orgel. Sie verfügt über 3500 Pfeifen sowie 51 Register, verteilt auf drei Manuale plus Pedal. In den Jahren 2004 bis 2008 wurde die Stellwagen-Orgel umfassend restauriert. Die Hamburger Hermann-Reemtsma-Stiftung, die die Restaurierung mit 2,25 Millionen Euro unterstützte, wurde im Unterbau der Orgel mit dem Wappen der Reemtsmas gewürdigt, das hier als zehntes Wappen angebracht wurde. Der Unternehmer Hermann-Hinrich Reemtsma, wurde 2013 Ehrenbürger Stralsunds. Damit würdigt die Hansestadt den Anteil seiner 1988 gegründeten Stiftung an der Sanierung der Stellwagen-Orgel. Die große Orgel in St. Nikolai ist 1841 von Carl August Buchholz aus Berlin erbaut worden. Das Instrument hat 56 Register auf drei Manualen und Pedal. Sie wurde in den Jahren 2003 bis 2006 vollständig restauriert. Die 1,6 Millionen Euro teuren Restaurierungsarbeiten wurden durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz finanziert sowie aus Mitteln der Kirchgemeinde und des Fördervereins St. Nikolai Stralsund.

Von Jörg Mattern