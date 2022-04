Wolgast

Am 19. August holt Sänger Tim Bendzko auf der Schlossinsel Wolgast bei den Peenekonzerten seine „Jetzt bin ich ja hier“-Live-Tour von 2020 nach. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG verriet der 36-Jährige vorab, wie er durch eine Stimmbandentzündung zur Musik kam, wie sich sein neues Leben als Papa anfühlt und ob bald ein neues Album erscheint.

Du hast vor mehr als zehn Jahren deinen Song „Nur noch kurz die Welt retten“ veröffentlicht. Der Titel könnte zurzeit nicht passender sein.

Tim Bendzko: Diesen Satz höre ich schon, seit das Lied vor elf Jahren erschienen ist (lacht). Ich finde es spannend, dass es jedes Jahr mindestens eine Sache gibt, die als so große Krise wahrgenommen wird, dass man denkt, die Welt geht unter.

Beeinflusst dich die politische Situation beim Songschreiben?

Ja. Die Pandemie und das, was zurzeit in der Ukraine passiert, beeinflusst mich in doppeltem Maße. Aber es dauert eine Weile, bis es in meine Songs einfließt. Anfangs bin ich wie gelähmt und kann gar nicht schreiben. Dann schwelt es eine Weile in mir und irgendwann habe ich richtig Druck und muss es zu Papier bringen.

Du wirst oft als Deutschpoet mit eher gefühligen Songs bezeichnet. Siehst du dich trotzdem als politischen Sänger?

Das ist eine Frage der Interpretation. Aus meiner Sicht habe ich schon viele politische Songs geschrieben. Aber ich habe meine eigene Art, Sachen zu formulieren. Ich mag es nicht, den Leuten zu viel vorwegzunehmen und Dinge so konkret zu formulieren, dass es keinen Interpretationsspielraum gibt. Weltretter ist zum Beispiel ein Song, der nicht politischer sein könnte.

Wo kommen dir die Ideen für deine Songs?

So wie andere ins Büro gehen, setze ich mich morgens um neun in mein Studio und fange an Songs zu schreiben. Dann drängt sich relativ schnell irgendetwas auf, über das ich schreiben möchte. Das sind immer Dinge, die mich schon eine Weile beschäftigen. Oft ist es eine Zeile, die mir durch den Kopf schwirrt und dann ist es fast wie Kreuzworträtsellösen.

Termin und Tickets Am 19. August holt Sänger Tim Bendzko auf der Schlossinsel Wolgast bei den Peenekonzerten 2022 seine „Jetzt bin ich ja hier“-Live-Tour von 2020 nach. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr Tickets unter: www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Du hast schon mit 16 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Hast du damals auch schon deine eigenen Songs geschrieben?

Rückblickend kling es absurd. Aber zwei Monate nachdem ich angefangen hatte, Gitarrenunterricht zu nehmen, hat mich jemand im Jugendclub spielen hören. Er hat gefragt, ob ich für ein Theaterstück Songs schreiben möchte. Ich hab gesagt: „Klar“, obwohl ich noch nie ein Lied geschrieben hatte. Und so musste ich die Musik für das ganze Stück schreiben (lacht).

Trotzdem hast du zuerst evangelische Theologie studiert und als Auktionator Autos versteigert. Wie kamst du zur Musik?

Theologie habe ich ausprobiert, weil es mich interessiert hat. Außerdem dachte ich mit 19 Jahren, wer möchte so einen jungen Menschen übers Leben singen hören? Irgendwann musste ich Geld verdienen und habe durch einen Freund einen Job als Auktionator bekommen. Das hat mir gut gefallen. Trotzdem wusste ich immer, dass irgendwann der Moment kommt, in dem ich alles auf Musik setzen muss. Ironischerweise war das eine Stimmbandentzündung.

Was ist passiert?

Ich durfte eine Woche lang nicht sprechen und musste dann eine Auktion machen. Das war so schlimm, dass ich während der Auktion wusste, dass ich meinen Job an den Nagel hänge und mir eine Plattenfirma suche. Und das habe ich auch gemacht.

Im Jahr 2009 hast du beim Talentwettbewerb der Söhne Mannheims gewonnen und kurz danach einen Plattenvertrag bei Sony Music Entertainment unterschrieben. Klingt wie ein wahr gewordenes Märchen.

Na ja, ich war einer von vierzehn Gewinnern. Es wurde für jeden der Söhne Mannheims ein Pendant gesucht, ich war das zu Xavier Naidoo. Der Gewinn war der Auftritt in der Waldbühne, vor dem ich ganz schön Respekt hatte. Ich habe vor 20 000 Leuten gespielt und wusste, dass kein Einziger wegen mir da ist (lacht). Trotzdem hat der Auftritt meine Entscheidung – Musik machen zu wollen – extrem bestärkt.

Und der Plattenvertrag?

Der hatte damit nichts zu tun. Ich hatte schon viele Jahre vorher ein Management, das mit vielen Plattenfirmen in Kontakt war. Aber wir wollten warten, bis ich gut genug bin. Das war 2009 der Fall.

Es hat also auf jeden Fall gefunzt in dem Jahr.

Absolut. Vor allem, weil ich meinen gut bezahlten Job gekündigt habe – man kann sich ja vorstellen, wie meine Eltern das fanden (lacht). Rückblickend ist es unglaublich, wie alles ineinandergegriffen hat.

Du warst auch schon als Vorprogramm mit Elton John und Joe Cocker auf Tournee. Sitzt man dann abends zusammen und trinkt noch ein Bierchen?

Elton John bin ich gar nicht begegnet, weil er sehr abgeschottet war. Joe Cocker war sehr nett. Er hat zu mir nur gesagt: „It’s a tough business“. Damals habe ich gar nicht richtig registriert, wie krass das eigentlich ist. Rückblickend denke ich, das war schon abgefahren, mit denen die Bühne geteilt zu haben.

Inzwischen hast du selbst unzählige Preise abgeräumt. Wie erklärst du dir deinen Erfolg und wie nimmst du den Hype um deine Person wahr?

Ich habe keine Ahnung, warum ich so erfolgreich bin. Und ich will’s auch gar nicht wissen, weil ich glaube, dann ist es vorbei. Mir macht es Freude, Musik zu machen. Aber ich halte mich nicht für etwas Besseres, weil der ein oder andere einen Song von mir kennt. Ich weiß, dass das alles nicht von alleine geht, sondern ungeheuer viel Arbeit drinsteckt, damit ein Song am Ende im Radio landet.

Deine aktuelle Tour „Jetzt bin ich ja hier“ war schon für 2020 geplant. Der Titel klingt fast, als hättest du’s vorausgeahnt.

Das Witzige ist, dass wir den Titel für unsere im Februar geplante Hallentournee schon in „Jetzt bin ich ja endlich hier“ geändert hatten (lacht). Die ist dann noch mal abgesagt worden. Wenn sich jetzt noch was ändert, nennen wir die Tour einfach: „Jetzt bin ich ja endlich wirklich hier“ (lacht).

Wie hast du die Zeit im Lockdown genutzt?

Also, erst mal habe ich mich vermehrt (lacht) und bin Vater geworden. Während der Pandemie hatte ich also Zeit, mich um den Nachwuchs zu kümmern. Insofern hatte sie für mich auch etwas Gutes. Ich habe auch unglaublich viele Songs geschrieben. So viele, dass dieses Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit das neue Album erscheint.

Gibt es schon einen Titel oder ein Thema?

Tatsächlich nicht. Normalerweise weiß ich zuerst den Titel und schreibe dann die Songs, aber dieses Mal ist es anders. Es wird kein Konzeptalbum. Es soll eine gute Mischung sein aus Songs, die Tiefgang haben und Songs, die einen nicht zum Weinen bringen.

Du hast es schon angesprochen: Du bist Papa eines Sohnes geworden. Wie hat dich das verändert – als Mensch und als Musiker?

Es haben sich total viele Dinge verändert. Vor allem meine Motivation, Dinge zu tun. Ich mache die Sachen jetzt nicht mehr für mich, sondern für meinen Sohn. Dazu kommt das Zeitmanagement. Gerade in der ersten Zeit war gar nicht daran zu denken, mal eine Woche am Stück Musik zu machen. Da musste ich wegfahren, um nicht abgelenkt zu sein.

Und wie fühlt es sich an, dass es jetzt tatsächlich wieder losgeht?

Ich glaube es erst, wenn es wirklich passiert (lacht). Aber meine Band und ich können es kaum erwarten. Ich bin heiß wie Frittenfett, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und die Songs zu singen.

Und das an der Ostsee ...

Ja, wir sind früher im Urlaub immer an die Ostsee gefahren. Ich habe nur gute Erinnerungen daran und freue mich drauf, dort zu spielen.

Und worauf kann sich das Publikum freuen?

Auf ein Feuerwerk. Meine Band und ich haben seit einer halben Ewigkeit nicht spielen dürfen. Da hat sich einiges angestaut. Ich bin mir sicher, dass das ein Abend wird, den die Leute nicht vergessen werden.

Von Stefanie Büssing