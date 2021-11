Stralsund

Noch vor Monaten gab es manchen, der die Nase gerümpft hat über die „Pension Schöller“. Kann man mit diesem 130 Jahren alten Stück die Zuschauer heute überhaupt noch begeistern? Die Antwort auf diese Frage gibt es jetzt und sie fällt eindeutig aus: Ja, man kann es. Denn Freitag hatte das Stück in Stralsund Premiere. Und die Zuschauer waren schier aus dem Häuschen. Immer wieder lachten und johlten sie mitten in der Vorstellung. Am Ende gab es langen Applaus. Zum einen, weil die neun Schauspielerinnen und Schauspieler plus Pianist eine phantastische Ensembleleistung geboten haben. Zum anderen aber auch, weil das Stück vom Inhalt her so herrlich ins Heute passt. Denn es geht ja um Verrückte oder vermeintlich Verrückte. Und schauen wir uns doch mal um: Werden es nicht täglich mehr?

Eine Pension wie ein Irrenhaus

Inhaltlich dreht sich alles um Philipp Klapproth, einen Gutsbesitzer aus Kyritz an der Knatter. Der hat den Wunsch, einmal eine Irrenanstalt von innen zu sehen und bittet seinen Neffen Alfred, ihm das zu ermöglichen. Dafür stellt er Geld in Aussicht, das Alfred gut gebrauchen kann. Da er aber keine Irrenanstalt kennt, in die er den Onkel entführen kann, lädt er ihn stattdessen in die „Pension Schöller“ nach Berlin ein. Dort laufen zugegebenermaßen etwas skurrile Typen umher. Aber sie sind alle normal, wie der weltreisende Wissenschaftler Professor Fritz Bernhardy, der angehende Schauspieler Eugen Rümpel, der Major a.D. von Mühlen ebenso wie die umtriebige Schriftstellerin Josefine Zillertal.

Ein Normaler unter „Verrückten“

Philipp Klapproth dünkt sich aber unter Verrückten und genießt den Aufenthalt sichtlich. Die Wendung kommt, als er wieder auf seinem Gut ist und einer nach dem anderen von diesen spleenigen Pensionsgästen an seiner Tür läutet. Die Rache, sich über Kranke lustig machen zu wollen, folgt für Klapproth jetzt auf dem Fuße. Aber es geht alles gut, denn schließlich ist die „Pension Schöller“ ja kein Drama, sondern ein Schwank.

Und der ist so toll gemacht, dass man getrost davon ausgehen kann, dass er ein Kassenschlager wird. Sowohl die Premiere am Freitag, wie auch die Vorstellung am Sonnabend in Stralsund waren ausverkauft. Seit Wochen gibt es auch keine Tickets mehr für die Greifswalder Premiere zu Silvester.

Das Stück lebt vom präzisen Spiel

Das Stück lebt von ständiger Situationskomik, Missverständnissen und jähen Wendungen. Als Zuschauer kann man nur erahnen, wie oft Szenen geprobt sein müssen, damit sie am Ende so präzise wirken.

Ganz großes Kino bietet dabei Markus Voigt als Gutsbesitzer Philipp Klapproth. Als er 1996 ans Theater Vorpommern kam, wurde sein Kollege Philipp Staschull, der seit dieser Spielzeit in Vorpommern im Festengagement ist, gerade erst geboren. Jetzt spielt er den angehenden Schauspieler Eugen Rümpel. Und der gebürtige Münchner macht das ebenfalls so großartig, dass man sich schon jetzt auf künftige Rollen mit ihm freut. Eugen ist übrigens derjenige, der das L nicht aussprechen kann und stattdessen immer N sagt. „Mir ist eine Fniege in den Hans gefnogen“. Wer eine der bisherigen drei Verfilmungen gesehen hat, wird sich erinnern.

Hohes Tempo auf der Bühne

Auch fürs Bühnenbild gibt es fünf Sterne. Sowohl in der Pension Schöller als auch im Kyritzer Gutshaus auf der Rückseite der Drehbühne werden ständig Türen aufgerissen und klappen wieder zu. So wie man es aus den Schwanks im DDR-Fernsehen noch kennt. Auf den Treppen geht es ständig rauf und runter. Dabei kommt es natürlich zu „unbeabsichtigten“ Zusammenstößen. Die „Pension Schöller“ hat solch ein rasantes Tempo, dass zwei Stunden und zehn Minuten wie im Fluge vergehen.

Nahe am Original

Der in Schwerin geborene Maik Priebe hat die Inszenierung als Gast fürs Theater Vorpommern besorgt. Auch aus der Landeshauptstadt stammt die Bühnen- und Kostümbildnerin Christine Jacob, die bereits am Hamburger Ohnsorg-Theater als Ausstattungsleiterin tätig war. Beide hielten sich streng an die klassischen Vorgaben und haben zum Glück nicht versucht, dem Stück etwas Aktuelles aufzupfropfen. Das hätte sich zwar total angeboten, der Inszenierung aber bestimmt ihren Glanz genommen.

Von Reinhard Amler