Stralsund

Vorsicht vor falschen Mitarbeitern! Die SWS Stadtwerke Stralsund GmbH und die SWS Energie GmbH haben am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung vor einer perfiden Masche gewarnt. In den vergangenen Tagen verzeichneten beide Firmen verstärkt Anrufe von Kunden. Diese berichteten über einen vermeintlicher Stadtwerke-Mitarbeiter, der sich Zutritt zum Stromzähler verschafft, da er angeblich eine Überprüfung durchführen möchte.

Abschließend wird der Kunde in diesem Fall aufgefordert, die Dienstleistung zu bestätigen indem er auf einem Tablet unterschreibt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Bestätigung der Leistung, sondern um einen neuen Stromvertrag.

Anzeige

Betroffene sollten von Widerrufsrecht Gebrauch machen

Die Stadtwerke Stralsund raten Betroffene dazu, von dem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Bei Fragen und Unsicherheiten stehen die fachkundigen Mitarbeiter der Stralsunder Stadtwerke telefonisch unter der Nummerr 03831/2410 zur Verfügung. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Stralsund sind durch Dienstkleidung und Dienstausweise erkennbar.

Weitere OZ+ Artikel

Oft kann bereits die Nachfrage, nach einem entsprechenden Dokument, den vermeintlichen Betrüger auffliegen lassen. Bei diesen sogenannten Haustürgeschäften ist allgemein Vorsicht geboten. Um unseriöse Angebote zu machen oder in die Wohnung zu gelangen – um Wertgegenstände zu erbeuten –geben sich Betrüger oftmals nicht nur als Elektriker, sondern auch als Polizist oder Versicherungskaufmann aus.

Mehr lesen:

Von OZ