„Der Bürgergarten, das sind die Stralsunder“

Stralsund

Für den Stralsunder Bürgergarten gibt es eine Zukunft. Nachdem Betreiber Bert Linke am vergangenen Wochenende überraschend angekündigt hatte, den Bürgergarten zum 31. Oktober endgültig zu schließen, hatte das unter den Stralsundern eine Welle des Bedauerns und der Empörung ausgelöst. Nach einem Konzertabbruch wegen einer Anwohnerbeschwerde hatte Bert Linke seine Entscheidung vor Publikum bekanntgegeben (OZ berichtete).

Die Vision von Stralsund

Nach vielen Gesprächen, unter anderem mit Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU), erklärte Bert Linke gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG: „Meine Zukunft ist es, den Bürgergarten weiterhin mitzugestalten und mitzuprägen.“ Aber perspektivisch möchte er auch andere Projekte für Stralsund angehen und so wieder Denkanstöße geben und Visionen für Stralsund aufmachen, denn: „Der Bürgergarten ist nicht Bert Linke, sondern der Bürgergarten sind die Stralsunder.“

Es sei von jeher sein Anliegen gewesen, die Bootsausleihe am Knieperteich wieder zu einem Ort der Begegnung für Jung und Alt zu machen, ein Ort der Toleranz und der Weltoffenheit. „Diesen demokratischen Marktanteil möchte ich sichern.“ Doch das gehe eben nur gemeinsam mit den Stralsundern. „Wir sprechen hier vom Herzen Stralsunds, nicht nur geografisch gesehen, sondern auch emotional“, sagt Bert Linke. Doch dafür sei es notwendig, dass die Hansestädter selbst diesen Ort der Begegnung erlebbar machen.

Selbst einbringen und mitgestalten

Und deshalb ist es Bert Linkes Wunsch und Anliegen, dass in der Winterpause möglichst viele Leute miteinander ins Gespräch kommen, um auch die Verantwortung für das Kleinod zu übernehmen und auf breitere Schultern zu verteilen. „Der Bürgergarten steht sozusagen auf sieben Säulen“, sagt der 42-Jährige. Das seien die Stralsunder Bürger selbst und deren Herz, „denn wir sprechen hier von einem nachhaltigen Gefühl. Der Bürgergarten gehört immerhin seit 300 Jahren zur Stadt dazu“. Hinzu kommen die Säulen Verwaltung, Kirche, Kapital, Arbeitsagentur und „Bier“, wie Bert Linke mit einem Lachen erklärt.

Für ein Fortbestehen richte sich der Appell Bert Linkes an diese „Elemente“: „Wie möchtet ihr den Bürgergarten gestalten? Bringt euch ein, macht mit und sagt, was ihr wollt. Das ist Demokratie und diese macht den Bürgergarten aus.“

Die Stadt sitzt mit im Boot

Dass die Stadt sozusagen mit im Tretboot sitzt, unterstreicht Alexander Badrow: „Für uns ist es wichtig, dass der Bürgergarten Stralsund für die Bewohner erhalten bleibt. Nach unserem Gespräch bin ich positiver Dinge, dass wir in der jetzigen Konstellation einen Weg finden, dass dieser Ort weiter erlebbar bleibt.“ Wie diese Unterstützung oder Mitwirkung konkret aussieht, würden die Gespräche in der Winterpause zeigen.

Dass bei einem Ort der Begegnung und Bildung wie dem Bürgergarten auch der wirtschaftliche Faktor eine Rolle spiele, sei klar, erklärt Bert Linke. Er könne sich zum Beispiel perspektivisch vorstellen, dass Unternehmen ihren Tag der offenen Tür einfach an den Knieperteich verlegen. Die Unternehmen könnten sich präsentieren und die Mitarbeiter könnten trotzdem einen entspannten Tag erleben. Für die Besucher der Veranstaltung könnte an diesem Tag alles kostenfrei sein, während das Unternehmen dem Bürgergarten einen bestimmten Betrag gibt. Doch das sei nur eine von vielen Ideen, sagt Bert Linke. „Wir werden uns in aller Ruhe in der Winterpause mit allen, die sich einbringen wollen, zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie es am 1. April 2020 mit den Stralsundern in ihrem Bürgergarten weitergehen kann.“

Von Miriam Weber