Himmelblau, blaue Stunde, Blau als Farbe der Treue ... Es gibt viele positive Assoziationen zur Farbe Blau. „Blau wirkt beruhigend und entspannend“, sagt die Künstlerin Petra Feyerherd. „Deshalb dachte ich, dass die Farbe Thema meiner Ausstellung sein muss.“ Denn derzeit zeigt die Stralsunderin ihre Arbeiten in der Turmhalle von St. Marien – und die sind tatsächlich vor allem eines: blau.

Schau zum Stralsunder Frieden

„Sinfonie für einen kleinen Stern in Blau“ Quelle: Miriam Weber

Doch es ist eine ganz besondere Schau, die den Titel „Die Farbe Blau – Ein Symbol für den Frieden“ trägt. Davon abgesehen, dass es die 10. Ausstellung der Malerin in dieser Kirche ist, sollte sie auch das historische Datum des Stralsunder Friedens umrahmen, der am 24. Mai vor 650 Jahren in der Hansestadt besiegelt wurde. „Das ist schon eine Ehre und war eine besondere Herausforderung für mich“, sagt die 69-Jährige. Aber wie so viele andere kulturelle Veranstaltungen auch, fiel die Schau ein Stück weit den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie zum Opfer. „Wir haben zwar alles aufgebaut, aber eine große Vernissage gab es selbstverständlich nicht.“ Doch nun haben Besucher noch bis zum 8. Juni die Chance, sich die Bilder in der Kirche anzuschauen.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Petra Feyerherd damit begonnen, die Werkschau vorzubereiten. „Natürlich habe ich einige Arbeiten aus meinem Fundus ausgesucht, aber auch viel Neues gemacht, da habe ich dann sehr zielgerichtet gearbeitet.“ Und natürlich ist der Titel der Schau maßgebend. Kein Kunstwerk, in dem nicht die Farbe Blau vorkommt.

Was bedeutet eigentlich Frieden?

Die Arbeiten spiegeln ihre ganz eigene Auffassung des Themas wider. Denn „Frieden bedeutet für jeden etwas anderes. Manch einer empfindet Frieden, wenn er in den Himmel oder auf das Wasser schaut, ein anderer genießt die blaue Stunde. Das ist ganz individuell.“

Genauso wie jeder Betrachter der Bilder etwas Eigenes entdeckt. „Deshalb male ich abstrakt“, sagt Petra Feyerherd. „Ich möchte niemandem erklären müssen, was auf meinen Bildern zu sehen ist. Das muss jeder für sich allein herausfinden, was er sieht.“ Es seien keine Bilder von Dingen, sondern von Gefühlen und Stimmungen. Und es sind immer wieder Collagen, an denen Petra Feyerherd arbeitet. Ganz unterschiedliche Materialien werden zur Kunst oder zu Kunstwerken gemacht. Baupappen, Papier, Holz, alte Kalender- oder Notenblätter, Sand, Rost, Schilf, Kaffeegrund ... Damit zu experimentieren, sei das Spannende an den Fundstücken. „Und bei Collagen kann man auch immer mal wieder etwas anders machen oder ändern. Eigentlich ist das Arbeiten daran nie ganz zu Ende.“ Das Material findet sie auf Spaziergängen auch durch die Stralsunder Altstadt.

Picasso hatte die Taube, wir haben die Kraniche

Die Künstlerin Petra Feyerherd stellt derzeit in der Turmhalle von St. Marien unter dem Titel „Die Farbe Blau – Ein Symbol für den Frieden“ aus. Im Bild: der „Kranichzug für den Frieden“ und rechts daneben „Kleiner Wächter“. Quelle: Miriam Weber

Zu ihren Lieblingsarbeiten, die auch in der Marienkirche zu sehen ist, zählt der „Kranichzug für den Frieden“. „Ich mag diese Vögel sehr. Sie gelten als Glücksvögel, Überbringer froher Botschaften und sind das Symbol für Weisheit. Ich denke, dass das ein guter Bezug zum Frieden der Hansestädte ist. Picasso hatte die Taube, wir haben die Kraniche“, fügt sie mit einem Lachen hinzu.

Die Idee für eine Installation wurde kurzerhand wegen der aktuellen Situation „umgearbeitet“. „Ursprünglich wollte ich vor der Kirche blaue Schuhe zur Eingangstür hin aufstellen. Doch das ging ja nun nicht, weil keine Besucher kommen konnten.“ Nun kann man diese Schuhe trotz allem in der Ausstellung bewundern, denn dort sind sie um ein Bild am Boden drapiert.

Wer sehen möchte, wie man eine Liebeserklärung an die Farbe Blau und die Hansestadt Stralsund in Bildern einfängt, der sollte sich Zeit für die blaue Schau in der Marienkirche nehmen.

Info: Die Marienkirche ist von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Außerdem berät in der kommenden Woche der Gemeindekirchenrat darüber, ob ab dem 7. Juni wieder Gottesdienste stattfinden werden.

Von Miriam Weber