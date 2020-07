Starkow

Sie hat schon Tradition, die Veranstaltung „ Petticoat im flammenden Garten“. Der Verein Backstein – Geist und Garten lädt dazu am Samstag in den Pfarrgarten nach Starkow ein. Also, Petticoat aus dem Schrank holen, anziehen und ab nach Starkow.

„Rockfire“ aus Berlin zwischen Fackel und Diskokugel

Ab 19 Uhr ist Einlass zu diesem einmaligen Event in der Gemeinde Velgast. Besuchen Sie den illuminierten Garten und wandeln Sie zwischen Fackeln und Diskokugeln der eigenen Illusion entgegen.

Die Band „Rockfire“ aus Berlin wird ab 20 Uhr für die gute Stimmung sorgen und dem Publikum mit der einen oder anderen Überraschung einheizen. Ein kleiner Snack vom Grill wird ebenso geboten wie spritzige Mixgetränke, Kirschbowle und Kühles vom Fass. Mädels im Petticoat werden übrigens mit einem Glas Sekt begrüßt.

Sonntag Gottesdienst und Gartenführung

Am Sonntag ist ein Gottesdienst mit Pastor a.D. Volker Riese um 14 Uhr in der Backsteinbasilika St. Jürgen ein weiterer Tipp für das Wochenend-Programm in Starkow. Um 15 Uhr lädt dann Gerd Albrecht zur vergnügten Führung durch den Pfarrgarten ein. Treffpunkt am Glockenstuhl neben der Basilika. Bitte bei allen Veranstaltungen den Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen.

Übrigens: Es gibt noch Karten für das Gartenkonzert am 7. August mit der Gruppe Karussell. Ticktes unter Telefon 03832/465 692 oder bgg-starkow@gmx.de.

