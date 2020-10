Stralsund

Lagerfeuer, wandern, unter freiem Himmel schlafen – bei dem Wort „Pfadfinder“ hat man schon einige wild-romantische Assoziationen. Doch ein Pfadfinder ist dann doch ein bisschen mehr als jemand, der sich sein selbst gesammeltes Essen über einem Feuer erwärmt.

Abenteuer und Spiel in die Natur

Der mittlerweile zweite Pfadfinderstamm der Royal Rangers in Stralsund trägt die Nummer 561. 30 Kinder und Jugendliche gehören bereits dazu. Quelle: Royal Rangers Stralsund

Anzeige

Klar spiele Natur eine wichtige Rolle, sagt Daniel Spranger, aber es gehe auch um Umweltschutz, Teamfähigkeit und darum, Verantwortung zu übernehmen. Daniel Spranger ist Stadtteilkoordinator in Knieper West und der Initiator der Pfadfinderarbeit in diesem Stadtteil. Mit der Grünen Farm habe man ein Gelände, das sich regelrecht dafür anbietet, jede Menge Zeit draußen zu verbringen.

Und genau das wollte Daniel Spranger umsetzen. „Ich war als Kind selbst viel draußen stromern und wir haben Höhlen oder Flöße gebaut. Das fehlt in der heutigen Gesellschaft häufig, aber ich möchte das gern weitergeben“, erklärt Daniel Spranger. „Die Kinder aus den Wohnungen und vom Bildschirm wegholen.“ Die Pfadfinder seien ein Rundumpaket, das Abenteuer in der Natur, Gemeinschaft, Spiele, Bauen, Werte und auch Glaube beinhalte. „Außerdem liebe ich die strahlenden Kinderaugen, nachdem sie sich draußen mal wieder so richtig ausgepowert haben oder eine Herausforderung gemeistert haben“, erklärt Daniel Spranger seine Intention, die Pfadfinderarbeit in den Stadtteil zu holen.

Neuer Stamm in Stralsund

Also fragte er bei seiner Gemeinde an, ob sich jemand vorstellen könne, so etwas aufzubauen. Und er lief tatsächlich offene Türen ein, mit sechs Ehrenamtlichen wurde das Projekt im vergangenen Jahr gestartet. Neben Daniel Spranger selbst sind das Sara Heinzerling, Samuel Biber, Lars Wendler, Michael Straube und Volker Kruse. Und so wurde der Royal Rangers Stamm 561 gegründet, wobei ein Stamm wie eine eigene Gruppe funktioniert. „Es gibt bereits einen Stamm in Stralsund, seit 1999.“ Von deren Erfahrungen habe man profitieren können.

Zeigen, was in Knieper West geht

Die Pfadfinder lernen, Bauwerke aus Holzstangen zu erschaffen, die nur durch Seile und Knoten gehalten werden. Quelle: Royal Rangers Stralsund

Und auch wenn die Royal Rangers christliche Pfadfinder sind, sei es keine Voraussetzung, konfessionell zu sein, wenn man dabei sein möchte, betont Daniel Spranger, fügt aber hinzu, dass die christlichen Werte im Miteinander wichtig seien.

So wurde schon das erste echte Pfadfindercamp auf die Beine gestellt, zunächst auf der Grünen Farm. „Das Gelände hier eignet sich hervorragend für diese Arbeit, die Kinder und Jugendlichen wohnen praktisch um die Ecke. Mit diesem Camp, das sonst immer in der ‚Wildnis‘ stattfindet, wollten wir den Stralsundern mal vor der Haustür einen Eindruck vermitteln, wie umfassend und ganzheitlich die erlebnispädagogische Arbeit ist“, erklärt Daniel Spranger.

Das muss sein: Jede Menge Zeit zum Spielen. Quelle: Royal Rangers

Mittlerweile gibt es etwa 30 Mitglieder, dabei ist die Altersspanne weit gefächert. Kinder zwischen sechs und acht Jahren sind die sogenannten Starter. Bei ihnen geht es vor allem darum, sich viel draußen zu bewegen und schon mal zu lernen, wie wichtig es ist, im Team zu handeln. Wer bestimmt Aufgaben erfolgreich absolviert, kann verschiedene Abzeichen erhalten wie etwa Salamander, Ameise, Eule, Bieber, Hirsch oder Adler. Dann geht es zu den Kundschaftern, den Neun- bis Zwölfjährigen. Sie dürfen bereits die typische Pfadfinderkluft mit dem gelb-blauen Halstuch tragen. Dann kommen die Pfadfinder (12 bis 14 Jahre) und die Pfadranger (15 bis 17 Jahre). Mit zunehmendem Alter wachsen auch die Aufgaben und die Verantwortungen für die Pfadfinder, bis hin zu dem Punkt, dass sie Reisen, Camps oder Aktionen selbst planen und durchführen.

Reinschnuppern erwünscht

Alle zwei Wochen treffen sich die Royal Rangers und dann heißt es Abenteuer und Lernen. Letzteres aber mit jeder Menge Spaß, denn zum Lernen gehört auch, dass man weiß, wie man ein Feuer ohne Hilfsmittel macht, Bauwerke aus Holzstangen nur mit Hilfe von Seilen und Knoten errichtet und Teamfähigkeit bei herausfordernden Aufgaben und Geländespielen beweist, etwa bei Orientierungsläufen im Wald. Und es wird immer wieder zu Camps und Wanderungen eingeladen.

Na? Traust du dich? Die Pfadfinder sind dicht an der Natur. Quelle: Royal Rangers Stralsund

Info: Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren sind eingeladen, bei einem Stammtreff zum Schnuppern dabei zu sein. Diese finden immer mittwochs alle 14 Tage von 17 bis 18.30 Uhr auf der Grünen Farm statt. Zum nächsten Treffen wird am 25. November eingeladen. Weitere Infos unter www.royalrangers@fhc-stralsund.de

Von Miriam Weber