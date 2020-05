Das Café im Pfarrgarten Starkow lädt am Sonntag ab 13 Uhr wieder zum Verweilen ein. Die Ausstellungseröffnung zum Baumblütenfest muss wegen der Corona-Krise aber verschoben werden. Pünktlich zum Muttertag am Sonntag wird auch der Gutspark in Landsdorf wieder Gäste begrüßen.