Pfarrgarten in Starkow öffnet zum Muttertag

Pünktlich zum Muttertag öffnet das Cafe im Pfarrgarten Starkow ab 13 Uhr wieder seine Pforten. Genießen Sie unter den blühenden Apfelbäumen den selbst gebackenem Kuchen, Rhabarber-Eis, die Blütenfülle des Monats Mai und die Vielfältigkeit des Gartens. Die ersten Pfingstrosen sind erblüht.

Ausstellung wird verschoben

Leider musste die Ausstellungseröffnung zum Baumblütenfest Corona-bedingt verschoben werden. Sobald die Situation es zulässt, werden Eröffnung, Gespräch und Führung mit dem Fotokünstler nachgeholt. Denn als besonderer Höhepunkt in diesem Jahr gibt es eine neue Bilderschau in der Kirche und in der Backsteinscheune unter dem Titel „Im Bunde mit dem Licht“.

Der Fotograf und Maler Bernd Tscheuschner aus Velgast ist „Im Bunde mit dem Licht“ und hat den besonderen Blick! Er verzaubert mit seinen Fotografien die Besucher und zeigt interessante und neue Perspektiven von Motiven, die uns täglich umgeben.

