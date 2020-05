Wegen der Corona-Krise musste auch das Café im Alten Pfarrhof in Elmenhorst schließen. Vorerst wird das auch so bleiben. Nicht nur der Platz, auch das Personal fehlt aktuell noch. Eine Lösung soll aber bald gefunden werden. Der Hofverkauf findet wie gewohnt an drei Tagen in der Woche statt.