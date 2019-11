Pfefferkörner: Neuer Kinofilm wird in Stralsund gedreht

Strslsund

Von einer gigantischen Müllinsel berichtet die Meeresbiologin – „so groß wie England“. Noch viel mehr Plastik liege auf dem Grund im Schlick. „Wenn wir so weitermachen, werden die Meere bald sterben“, sagt sie mit eindringlicher Stimme. Das Licht geht an. „So ihr Lieben, vielleicht seht ihr die Meere jetzt mit anderen Augen. Kommt gut nach Hause.“ Die Schüler, die ihrem Vortrag gelauscht haben, klatschen, stehen auf und verlassen murmelnd den Raum.

„Sehr gut“, ruft Regiesseur Christian Theede in den blau ausgeleuchteten „Riesen der Meere“-Raum im Ozeaneum, wo unter anderem ein 26 Meter langes Modell eines Blauwals von der Decke hängt. Auf seinem Regiestuhl hat er die Szene auf zwei kleinen Monitoren verfolgt. „Und jetzt noch einmal“, sagt er und sofort wird es wuselig. Die Kinder kommen wieder herein, Kameras werden neu postiert, das Licht angepasst, eine Frau mit großer Make-Up-Tasche kümmert sich um das Gesicht von Darstellerin Meriam Abbas und eine weitere Frau zieht ihr die Kleidung zurecht. Alle tun dies mit Versiertheit und bemerkenswerter Geduld, denn es ist schon Wiederholung Nummer acht. Und weitere folgen werden.

Hier sitzt Regiesseur Christian Theede mit seinem Kollegen und schaut sich die Kamerabilder während des Drehs an. Quelle: Kai Lachmann

Um die Szenerie unter den Tiermodellen richtig auszuleuchten, ist viel Sachverstand erforderlich. Quelle: Kai Lachmann

Zweieinhalb Drehtage für rund sechs Minuten Film

Aber so ist das eben beim Film. „Aus zweieinhalb Drehtagen werden achteinhalb Minuten entstehen, die noch auf fünf oder sechs Minuten eingekürzt werden“, schildert Produktionsleiter Andreas Born. Für den Kinofilm „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“ (Arbeitstitel) nimmt ein Team in dieser Woche von Montag bis Mittwoch einen Teil des Ozeaneums in Beschlag. Die regulären Gäste des Museums werden auf Schildern auf die Dreharbeiten aufmerksam gemacht und darüber informiert, dass zeitweise nicht alle Räume besucht werden können. Zuvor drehte das Team mehrere Tage im Fischerdorf Freest zwischen Greifswald und Usedom. Auch Rügen steht auf dem Plan.

Pfefferkörner – klein und feurig „Die Pfefferkörner“ ist eine im Kinderkanal (Kika) und im Ersten ausgestrahlte Serie, in der Mädchen und Jungen in Hamburg mit detektivischem Spürsinn Kriminalfälle lösen. Zur Erklärung des Namens heißt es seitens des TV-Senders: „Früher wurden die Hamburger Kaufleute ,Pfeffersäcke’ genannt. Davon wurde der Name des Detektivklubs abgeleitet. Denn sie sind klein und feurig und kugeln munter durch die Gegend.“ Kennzeichnend für die Serie ist, dass die fünf jungen Hauptdarsteller immer wieder ausgewechselt werden. In der 15. Staffel ermittelte bereits die zehnte Detektivgruppe. Auch ein Film („Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs“) kam 2017 in die Kinos.

„Wir sind hier freundlich aufgenommen worden“, sagt Regiesseur Theede. Der Drehort Ozeaneum gebe optisch einiges her. Auch Produktionsleiter Born kann nur Gutes berichten: „In Berlin sind die Anwohner genervt, wenn mal wieder Filmteams kommen und zum Beispiel 200 Meter Parkraum sperren. Hier sind die Menschen sehr entgegenkommend. Sie sehen es als etwas Besonderes an.“

Film soll im Herbst 2020 in die Kino kommen

Allerdings werden Stralsund und Freest im Film nicht beim Namen genannt, sondern fiktive Orte sein. Mehr wird über den Inhalt des zweiten Pfefferkörner-Films nicht verraten. Nur so viel: Die Kinder verfolgen die Spur einer verschwundenen Meeresforscherin. Und apropos Kinder: Wie bei den jungen Detektiven der Pfefferkörner-Fernsehserie üblich, werden für den Film mal wieder die Hauptrollen neu besetzt. Im Herbst des nächsten Jahres soll der Streifen in die Kinos kommen.

Da die Hauptdarsteller minderjährig sind, gelten für sie bestimmte Regeln, was die Arbeitszeiten angehen. „Höchstens fünf Stunden am Set“, erklärt Born. „In einigen Einstellungen arbeiten wir deshalb auch mit Doubles.“ Es mache Spaß mit Kindern zu drehen. Sie seien oft sehr gut vorbereitet.

Stralsunder Schüler spielen auch mit

Zwei der fünf Pfefferkörner-Kids sind auch im Ozeaneum dabei. Emilia spielt Alice, Caspar spielt Tarun. Damit der Text sitzt und sie sich am Set wohlfühlen, kümmert sich Schauspielcoach Maria Lazaridou um sie. „Die Kinder sind unbefangen und haben viel Spielfreude“, sagt sie.

Regiesseur Christian Theede geht mit den beiden Pfefferkörnern Alice und Tarun noch einmal ihre Szene durch. Quelle: Kai Lachmann

Die anderen Kinder, die eingangs der Meeresbiologin lauschten, sind Komparsen einer fünften und einer sechsten Klasse vom Schulzentrum am Sund. „Das war schon aufregend zu sehen, wie das alles so läuft“, sagt Schülerin Melina Kästner. „Aber irgendwann wurde es auch langweilig, weil es so oft wiederholt wurde.“ „Ich fand es schon fast ein bisschen stressig, weil wir so oft rein- und rausgehen mussten“, sagt Emma Luna Dahlke. Den neuen Film wollen sich auf jeden Fall alle anschauen.

Von Kai Lachmann