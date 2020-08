Stralsund

Diesen Tag sollten sich Pferdefreunde rot in ihren Kalendern markieren: Am 6. September wird zum Pferdetag in den Stralsunder Zoo eingeladen.

Ein Paradies für Pferde

Bei den letzten Absprachen dazu begrüßt die Zoomitarbeiter ein forderndes Wiehern, als sie den Hof von Anja Kube besuchen. „Das ist unser Neuzugang aus Spanien“, sagt die Tierheilpraktikerin aus Rambin mit einem verschmitzten Blick auf die sichtlich beeindruckten Hofbesucher. „Den muss ich erst kennenlernen. Vielleicht besucht er euch zum nächsten Pferdetag.“

Cortezana auf der Pferdewiese in Rambin. Quelle: Hansestadt Stralsund

Dieses Jahr wird die studierte Tierärztin den Zoo Stralsund mit den Stuten Cortezana und Cheche besuchen. Das sind zwei Pura Raza Espanola, Spanische Barockpferde, die gern geritten werden.

Dressur und Temperament passen zusammen

Anja Kubes Pferde haben teilweise eine schwierige Geschichte. Auf dem Hof angekommen, können sie sich in einem für die Pferde erholsamen Klima und Umfeld regenerieren. Ihrer Konstitution entsprechend werden sie von der gesamten Familie versorgt, bis sie bereit sind, ihre seit dem Mittelalter herausgezüchteten Rassemerkmale in Aussehen und Charakter zu präsentieren.

Das Leben auf dem idyllischen Rügener Pferdehof weckt bei den meisten Pferden das Talent und die Bereitschaft, gemeinsam mit ihrem Trainer auch anspruchsvollere Dressuren zu erlernen.

Die beiden Stuten Cortezana und Cheche werden im Zoo Stralsund gemeinsam mit ihren Reitern zu passender Musik beweisen, dass Dressur und Temperament nicht im Widerspruch stehen müssen.

Alles dreht sich rund ums Reittier

Neben den feurigen Spaniern werden noch viele andere Pferderassen die interessierten Besucher begeistern. Ob die kleinen Mini-Shettys vor der Kutsche oder robuste Fjordpferde mit ihrem markanten Aussehen – zum Pferdetag werben sie alle um die Gunst der Zoo-Besucher.

Pferdefreunde und Neugierige sind am 6. September in der Zeit von 14 bis 16 Uhr herzlich eingeladen, diese Vielfalt zu bewundern.

Von OZ