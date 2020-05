Pfingsten: Blues im Müggenwalder Jazzcafé

Müggenwalde

Wie in jedem Jahr öffnet der Müggenwalder Künstler Thomas reich zu Pfingsten im Rahmen der Veranstaltung kunst:offen seine Pforten an der idyllischen Wassermühle - wenn auch in diesem Jahr unter den besonderen Corona-Abstandregeln.

Freiluftkonzert an der Wassermühle

Und wie in jedem Jahr können Besucher dort nicht nur seine Kunstwerke wie Holzskulpturen und Malereien sehen, sondern auch Musik erleben. Bei einer Freiluftveranstaltung _ mit Abstand - wird am Pfingstsonntag gegen 19 Uhr ins Müggenwalder Jazzcafe zum Konzert eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Bluesgitarrist Peter Langhaed und Band. Der Musiker zählt zu den authentischen Bluesgitarristen Deutschlands. Im Programm sind außerdem im Programm Allman Brothers, Albert King und Tony Joe White.

Von Almut Jaekel