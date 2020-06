Pfingsten in Stralsund: Das war los in der Hansestadt

Stralsund

Volle Cafés, Menschen sonnen sich auf der Hafeninsel, Kinder spielen im Springbrunnen auf dem Alten Markt – und die Abstände zwischen den Passanten schmelzen in der Fußgängerzone wieder dahin wie Softeis. Am langen Pfingstwochenende war spürbar: Die Urlauber sind zurück in Stralsund. Denn so belebt war die Hansestadt schon lange nicht mehr.

Gäste tanken Sonne auf der Hafeninsel

Die Urlauber sind zurück in Stralsund. Hier sonnen sich etliche auf der Stralsunder Hafeninsel. Quelle: Christian Rödel

Auch beliebte Attraktionen wie das Traditionsschiff „Gorch Fock I“ hatten wieder geöffnet. Den Ausblick über den Hafen genoss unter anderem Familie Brück. Vater Georg und Mama Fanny Brück erklommen das Schiff gleich mit Kind und Kegel. Der jüngste Nachwuchs, die sieben Monate alte Haily, wurde vom Papa sogar über Deck getragen.

Corona-Demo in Stralsund: Rund 50 Teilnehmer standen am Sonntag auf dem Alten Markt. Auch zahlreiche Urlauber, die in den Cafés saßen, hörten den Rednern zu. Quelle: Kay Steinke

Dass sich MV derzeit noch im Lockdown befindet, war kaum noch sichtbar. Lediglich die Mund-Nase-Bedeckungen der Kellner erinnerte daran. Auf dem Alten Markt wurde das Tragen dieser lautstark am frühen Sonnabendnachmittag lautstark kritisiert. Dort hielt die Volksinitiative „Sofort zurück zur Demokratie“ eine Demo mit rund 50 Teilnehmern ab. Corona-Gegner und Urlauber trafen hier aufeinander – und auch Urlauber ergriffen das Wort am offenen Mikrofon und kritisierten die verhängten Pandemieregeln.

Kunst lockt Besucher in Ateliers

Erotische Kranich-Kunst: Wioletta Gräfin von Klot-Trautvetter (50) stellte in Hohendorf ihre Kraniche zur Schau. Quelle: Christian Rödel

Urlauber und Einheimische kamen über die Aktion Kunst.Offen auch in den Ateliers der Künstler in der Region zusammen – wie in Hohendorf bei Wioletta Gräfin (50) von Klot-Trautvetter. Im ehemaligen Marstall des Schlosses zeigte sie ihre erotisch-frivolen Kranich-Bilder. „Sie entstehen in meiner Phantasie“, sagt die Literaturwissenschaftlerin. „Wir befinden uns mitten im Einzugsgebiet der der Vögel des Glücks, die hier Paarungstänze aufführen.“ Mit ihrem norwegischen Mann Terje, einem erfolgreichen Immobilien-Händler aus Oslo, will sie den Sommer über in Hohendorf leben. „Leider musste er schon am Sonnabend nach Berlin. Für wichtige Geschäfte ist unser Internet hier zu schlecht“, so die Gräfin – die sich auf einen Ostsee-Sommer mit ihrem Gatten freut.

