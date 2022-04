Stralsund

Die Hansestadt ist auf dem Weg zur autarken grünen Energieversorgung, die ab 2025 komplett den Bedarf der Stralsunder deckt. Denn die SWS Natur GmbH, eine 100-prozentige Tochter der SWS Stadtwerke Stralsund, hat in Voigdehagen mit dem Bau einer circa zehn Hektar großen Photovoltaikanlage begonnen.

Der erste Spatenstich dafür erfolgte am 12. April auf der Fläche westlich der Bahnstrecke Stralsund-Grimmen. Diese parallel zu den Gleisen verlaufende Fläche gehört dem Landwirt Aurel Hagen, der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern und mehrheitlich der Hansestadt Stralsund.

Fotovoltaik in Stralsund: grün, regional und nachhaltig

Das Vorhaben bildet einen wesentlichen Baustein zur grünen, regionalen und nachhaltigen Versorgung der Stralsunder und wurde vom Projektteam der SWS Natur GmbH entwickelt. Den Zuschlag dafür erhielt das Unternehmen im April 2021 bei der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur, da diese Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einem großen Batteriespeicher kombiniert wird. Der intelligente Speicher dient der besseren Integration des neuen Solarparks in das Stralsunder Verteilnetz.

Umgesetzt wird dieses Projekt durch die Dr. Metje Consulting GmbH. Die Inbetriebnahme ist für Januar 2023 vorgesehen. Dann erbringen 22 750 Solarmodule eine Leistung von 10,46 Megawattpeak. Dadurch werden jährlich 4900 Tonnen CO2 eingespart und circa 3470 Haushalte mit ökologischem Strom versorgt, heißt es aus der Stadtverwaltung.

10,5 Millionen Euro investiert

Die Investitionskosten von 10,5 Millionen Euro sichern die CO2-neutrale Stromproduktion für die kommenden 30 Jahre und tragen ihren Teil zur Unabhängigkeit vom volatilen Strommarkt bei. Für den durch die Errichtung der Anlage entstehenden vergleichsweise geringen Eingriff in die Natur erfolgen umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen, zum Beispiel eine extensive Mäh- oder Blühwiese, erklärte SWS-Natur-Geschäftsführer Claas Möller beim Spatenstich.

Stralsunder können in Photovoltaikanlage investieren

Doch die Stralsunderinnen und Stralsunder können nicht nur indirekt, sondern auch direkt von diesem Projekt profitieren: Dafür initiierte Oberbürgermeister Alexander Badrow ein so genanntes Bürgerdarlehen, welches in Kooperation mit der DKB Crowd angeboten wird. Bürger können in dieses Photovoltaik-Projekt einen Betrag zwischen 250 und 5000 Euro investieren. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre – die Rückzahlung erfolgt jährlich mit einer Zinszahlung von zwei Prozent.

Bereits ab 1. Juni haben Hauseigentümer im Denkmalschutzbereich der Stralsunder Altstadt als Bestandteil des Unesco-Welterbes vorrangig die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen. Ab 15. Juni werden alle Stralsunder als Investoren das Projekt unterstützen können. Insgesamt steht eine Summe von 700 000 Euro für diese Vermögensanlageform zur Verfügung.

