Pietro Lombardi war am Sonnabend der Stargast in der Waldbühne Rügen. Er heizte hunderten Fans vor der Bühne ein, gab sich publikumsnah, scherzte zwischen den Liedern und sang seine Hits, die in den vergangenen Jahren weit oben in den Charts waren.

Und das fünf Tage nachdem er bekanntgab, sich aus der Öffentlichkeit und den sogenannten sozialen Medien zurückzuziehen. Aktuell fehle ihm die Kraft und Energie, er breche viele seiner Projekte ab, teilte er mit. An diesem Abend war davon nichts zu spüren. Er präsentierte sich professionell.

Und die Fans konnten es kaum erwarten, ihrem Idol nah zu sein. Die ersten Jubelschreie gab es knapp 30 Minuten vor seinem Auftritt, als eine Gruppe junger Frauen den Mann hinter der Bühne erspähte. Auf den Rängen wurde sich mit Cocktails und dem Singen einiger Lombardi-Lieder auf die kommenden Stunden vorbereitet. Die Stimmung war gut. Moderator Basti Retzlaff und Vorsängerin Sophia Venus mussten die Besucher also nicht zusätzlich für den Hauptact animieren. Das obligatorische Salutschießen vor einem Konzert übernahm Torsten Zink, Vizepräsident der Sehlener Schützengilde.

„Ist das ein Traum?“

Mit „Ti amo“, seinem neuen Song, startete Pietro Lombardi den Abend im Bergener Rugard – und erntete den ersten Applaus. Textsicher war auch das Publikum bei den Beiträgen seines aktuellen Albums, sang etwa bei „Macarena“ und „Es tut schon wieder weh“ kräftig mit.

Es kann auch daran gelegen haben, dass die Textzeilen im Hintergrund auf der neuen Videoleinwand synchron zum Song angezeigt wurden. Das irritierte für einen Moment den Sänger, als er sich umdrehte und zur Leinwand sah: „Wollt ihr mich kontrollieren? Wirklich?“ Eine Drehung zurück zum Publikum, und weiter ging das Konzert.

Bewegend wurde der Abend, als er ein Mädchen auf die Bühne bat, damit sie ihrem Idol für einen Moment nah sein konnte. Sie weinte vor Freude. „Ist das ein Traum“, fragte sie.

Verspäteter Mädelsabend

Die Menschen, die zum Konzert kamen, genossen den Abend. Etwa Julia und Meike aus der Müritz-Region, die sich als Fans outeten und nach Bekanntwerden des Konzertes sofort Tickets sicherten. Für sie war es das erste Mal, dass sie ihren Star live sahen. Freude kam trotzdem erst kurz vor dem Konzert auf. „Erst hatten wir lange Sorge, dass das Konzert wegen Corona nicht stattfinden wird. Und nach seiner Ankündigung am Montag hatten wir wiederum kurzzeitig Bedenken, dass es abgesagt wird“, so Julia.

Als Fan würde sich Nicole Weiß nicht bezeichnen, „aber ich finde den Sänger sympathisch“, sagt sie. Seine Musik ist für sie abwechslungsreich. „Wo er auftritt, ist was los. Und genau das mag ich“, sagt die Rüganerin, die in größerer Gruppe mit Freundin zur Waldbühne fuhr.

Für Mandy Koschmann und Nadine Hilgendorf ist das Konzert ein verspäteter Mädelsabend. Durch die Corona-Pandemie war lange Zeit ein Treffen mit mehreren Personen nicht möglich. „Deswegen genießen wir das Konzert und freuen uns, dass wieder viele Menschen an einem Ort sein dürfen“, sagt Mandy Koschmann. Sie wollen 2021 so viel Konzerte wie möglich in der Waldbühne Rügen erleben.

Von Mathias Otto