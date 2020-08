Pingo in Stralsund: Wer im persischen Restaurant am Herd steht 

Stralsund

Koriander, Kurkuma, Minze und Petersilie. In der Stralsunder Heilgeiststraße sind seit einigen Wochen neue, orientalische Düfte eingezogen. Mitte Mai eröffneten dort Minh Thu Bui Thi (39) und Darood Ahmadi (43) ihr erstes eigenes Restaurant. „Nach einer langen Odyssee“, wie Minh Thu erklärt.

Die 39-Jährige, die gebürtig aus der vietnamesischen Hafenstadt Hai Phong stammt, ist die Geschäftsführerin des kleinen Ladens, der den schönen Namen Pingo trägt. „Eigentlich wollte ich ihn Flamingo nennen“, sagt Minh Thu. „Meine Kinder waren dagegen.“ Sie hätten einen besseren Vorschlag gemacht: „Pingo“, sagt Minh Thu. Dieser Name sei kurz, verspielt und erinnere an die niedlichen Pinguine auf dem Dach des Stralsunder Ozeaneums. Für die Hansestadt am Strelasund seien die schwarz-weißen Seevögel so etwas wie ein Markenzeichen.

Opfer der Wirtschaftskrise in Griechenland

Mit Zahlen kennt sich Minh Thu aus. In Zypern hatte sie Hotelmanagement studiert. Sie verließ die dortige Hochschule jedoch ohne Abschluss und ging 2004 nach Griechenland. Dort lernte sie 2007 ihren Mann Darood kennen. Heute ist der 43-Jährige der Koch des Pingo-Bistros.

Einen großen Teil der Gerichte hat er an der persischen Küche ausgerichtet. So gibt es täglich wechselnde Reis-Gerichte mit Rind- oder Hähnchenfleisch, dazu Gemüse oder Früchte, die am persischen Golf beheimatet sind und dazu passende Gewürze wie Safran, Kurkuma oder eben Koriander. „ Persien steht noch heute für Hochkultur“, sagt Darood.

Die Ausrichtung der Küche ist aber auch als Alleinstellungsmerkmal des Lokales in Stralsund gedacht. „ Persien als Land gibt es schon lange nicht mehr“, sagt Darood. In den 1930er Jahren sei es in den heutigen Vielvölkerstaat Iran aufgegangen.

Die Frau kassiert, der Mann kocht

Aufgewachsen ist Darood in der iranischen Hauptstadt Teheran, die mit ihren rund 10 Millionen Einwohnern größer ist als jede deutsche Stadt. Von der Einwohnerzahl her kann die islamische Republik Iran jedoch mit Deutschland verglichen werden, derzeit leben dort rund 80 Millionen Menschen. Warum er den Iran verlassen hat, darüber spricht er nicht gern. Aber: „Er ist ein guter Koch“, schwärmt Minh Thu. Dass sei schon so gewesen, als sie sich in Athen kennenlernten. Minh Thu hingegen könne nicht kochen. „Ich kann Reis“, sagt die Pingo-Geschäftsführerin und lacht. Vietnamesische Speisen blieben den Kunden daher erspart.

„Meine Mutter und meine Oma können gut kochen“, sagt sie. Sie hätte jedoch immer studiert, hätte als Lehrerin gearbeitet – und wäre dann ausgewandert. „Ich kassiere, der Mann kocht“, sagt sie. Auch für das Interieur sei Darood verantwortlich, dafür hätte er ein gutes Händchen.

Kinder fanden schnell Freunde

Morgens gegen 8 Uhr, wenn die Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren in der Schule sind, schnippeln beide Gemüse und bereiten das Restaurant vor. Gegen 10 Uhr werden dann die großen Fenster geöffnet. „Bis 22 Uhr haben wir offen“, sagt sie. „Danach muss sauber gemacht werden.“ Dass Leben in Deutschland sei hart. Trotzdem hätten sie ihre Chance in MV ergriffen. „In Griechenland haben wir in der Textilbranche gearbeitet“, sagt Minh Thu. „Wegen der Wirtschaftskrise gab es dort keine Jobs mehr.“

Für das Überleben der Familie mussten sie gehen. Die ersten fünf Jahre hätten sie in Anklam gewohnt. Dort waren sie bereits an einem Restaurant beteiligt. Doch das lief nicht optimal. „Zwei Chefs sind nicht gut“, sagt Minh Thu. In Stralsund hätte sie sich gleich verliebt. „Wir haben uns auch Lübeck, Rostock und Berlin angeguckt. Aber in Stralsund waren die Menschen freundlich und die Kinder haben schnell Freunde gefunden.“

Zuhause haben wir griechisch gesprochen

Die Kleinen jonglieren in den unterschiedlichsten Sprachen. „Zuhause wird griechisch gesprochen“, sagt Minh Thu und hofft, dass ihre Familie sich mit dem Pingo-Restaurant nun etwas Dauerhaftes aufbauen kann. Denn die letzten Jahre waren geprägt von Entbehrungen: Seit dem Minh Thu Vietnam verlassen hat, hat sie ihre Mutter nicht mehr gesehen. Mittlerweile ist sie selbst zweifache Mutter.

