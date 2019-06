Tribsees

Das Heimatmuseum in Tribsees ist unbedingt einen Besuch wert. Hier dreht sich nämlich seit ein paar Wochen alles ums Thema „Plattdeutsches Kulturerbe in Tribsees“.

So wurde kürzlich zum Museumstag die Sonderausstellung „Fritz Reuter zu Gast im Heimatmuseum“ eröffnet. Und die stellt besonders das Leben und literarische Schaffen des plattdeutschen Poeten und die historischen Verbindungen der Familie Reuter zu Tribsees in den Vordergrund.

Der Todestag von Fritz Reuters Mutter jährte sich am diesjährigen 19. Mai zum 193. Mal. Johanna wurde 1787 als Tochter des damaligen Stadtrichters und Bürgermeisters Johann Oelpke in Tribsees geboren, kam später nach Stavenhagen, heiratete dort 1810 den Sohn Fritz des dortigen Bürgermeisters Georg Reuter und starb 1826 bereits mit nur 39 Jahren.

Die Sonderausstellung zu Reuter, die übrigens bis Ende Juni im Tribseeser Heimatmuseum zu sehen ist, entstand mit Unterstützung des Direktors des Fritz-Reuter-Literaturmuseums in Stavenhagen, Marco Zabel. Er half nicht nur bei der Auswahl der Exponate in Stavenhagen und bei der Gestaltung des Ausstellungsraumes in Tribsees. Auch am Museumstag war er als Vorstandsmitglied des Museumsverbandes Mecklenburg-Vorpommern in der Trebelstadt dabei. Er verfolgte interessiert den Ablauf des Programmes und sprach den Organisatoren vom Heimatverein zu der Ausstellung und der vielseitigen Gestaltung des Museumstages seine Anerkennung aus.

Die „Trebelspatzen“ hatten den besonderen Tag mit munterer Blasmusik eröffnet. Danach folgte gleich nebenan im Gemeindehaus der evangelischen Kirche der erste Höhepunkt: Dort erlebten wohl gut 100 begeisterte Besucher die plattdeutsche Aufführung des Märchens Schneewittchen und die 7 Zwerge , dargeboten von 12 Kindern aus den 3. und 4. Klassen der Grundschule. Dort gibt es seit vielen Jahren eine Plattdeutschgruppe.

Die Plattdeutsch-Gruppe der Grundschule Tribsees führte "Schneewittchen und die sieben Zwerge" auf, natürlich up Platt. Quelle: Harry Lembke

Diese Gruppe besteht zurzeit aus 22 kleinen Schauspielern, davon zehn aus der 1. und 2. und zwölf Schülern aus den 3. und 4. Klassen und wird seit Jahren von der Lehrerin Christine Gora geleitet . Viel Spaß und Beifall gab es auch bei einer Rezitationsrunde, in der Mitglieder des Heimatvereins von Tribseeser Bürgern verfasste humorvolle plattdeutsche Gedichte vortrugen. Interesse fand auch die Vorführung einer DVD mit dem Titel „Fritz Reuter – armer Rebell – reicher Poet.“

Mit einem reichhaltigen Angebot selbst gebackener und selbst kreierter Speisen und Getränke sorgten Mitglieder des Heimatvereins unermüdlich den ganzen Tag über für die kulinarische Bewirtung der etwa 180 Besucher und trugen auch damit dazu bei , dass auch der diesjährige Museumstag wieder zu einem erfolgreichen, vielseitigen, unterhaltsamen Tag für Groß und Klein wurde.

Viele Gäste nutzten auch die Gelegenheit für einen Besuch im Kartoffelmuseum.

Heimatverein Tribsees hat 30 Mitglieder Heimatverein und Heimatmuseum bilden in Tribsees eine Einheit. Ohne den Verein wären Veranstaltungen wie die Gestaltung des Museumstages nicht möglich. Im August 2007 wurde der Heimatverein mit sieben Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Heute hat der Verein 30 aktive und engagierte Mitglieder und wird seit der Gründung von Eva Bork geleitet. Zu den Aktivitäten des Vereins gehören neben der ideenreichen Gestaltung des Museumstages aus sehr informative Ausflüge mit Besichtigungen von Kirchen, Museen, Ausstellungen in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch Lesungen, vielseitige öffentliche Veranstaltungen zur Hege und Pflege der plattdeutsch Sprache gehören zum Angebot. Ein ganz wichtiger Punkt in der Vereinsarbeit ist die Betreuung und Gestaltung des Heimatmuseums, das 2007 aus dem Steintor in die ehemalige Präparandie am Kirchplatz umgezogen war.

Harry Lembke