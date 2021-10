Stralsund

Was soll mit der Freifläche direkt vor der Jakobikirche geschehen? Die Frage nach der Zukunft des Quartiers 33 treibt die Stralsunder schon seit Jahrzehnten um. Während nach der Wende die Altstadt immer weiter saniert wurde, tat sich auf dem rechteckigen Grundstück zwischen Böttcher-, Filter, Papen- und Jacobiturmstraße nicht viel. Ideen wurden geschmiedet und verworfen. Ein paar Bäume wachsen dort, Autos werden abgestellt. Ein kleines Stück Altstadt wartet auf die Zukunft. Womöglich hat das Warten bald ein Ende.

Der neuste Plan der Verwaltung sieht vor, dass dort nach und nach ein Mischgebiet entstehen soll: Wohnhäuser, Geschäfte, Gastro, Kultur, Kunsthandwerk. Zunächst soll der westliche Teil der Fläche, also der an der Filterstraße, in sechs, nach historischem Vorbild vergleichsweise kleinen Parzellen aus dem Besitz der Stadt verkauft und mit Wohnhäusern bebaut werden. Für das restliche Gebiet gibt es noch keinen konkreten Plan. Allerdings schwebt der Stadt vor, die Fläche direkt vor der Kirche – sie befindet sich in Privatbesitz – auf unbestimmte Zeit unbebaut zu lassen. Die beiden Linden dort sollten stehen bleiben.

Kleinteilige Bebauung und grüner Innenhof – verworfen

Die Vorstellungen der Stralsunder Verwaltung seien sowohl im Gestaltungs- als auch im Welterbebeirat positiv aufgenommen worden, berichtete Stralsunds Bauamtsleiter Frank-Bertolt bei einer öffentlichen Veranstaltung des Bürgerkomitees „Rettet die Altstadt“. Dieses gründeten engagierte Bürger nach der Wende, um maßgeblich den Erhalt und die Sanierung der vorhandenen, aber in der DDR-Zeit heruntergekommenen Bausubstanz zu unterstützen. Zu dem jährlichen Treffen kamen in dieser Woche 60 Interessierte in den Löwenschen Saal im Rathaus und hörten sich Raiths Ausführungen an.

Eine Parzelle soll leer bleiben: Für die Fläche, auf der die beiden Linden stehen, ist vorgesehen, sie vorerst so zu belassen. Quelle: Kay Steinke

Sie erfuhren, dass ein früherer Plan mit kleinteiliger Randbebauung, grünem Innenhof und hoher Wohnqualität verworfen wurde. Grund: Die Bürgerschaft habe laut Raith gefordert, dass für die einzelnen Grundstücke Zufahrten zum Innenhof und dort Parkplätze errichtet werden sollten. Doch die Fläche sei insgesamt nicht sehr groß, das Grün hätte weichen müssen, die Wohnqualität wäre damit „vernichtet“, so Raith. „Viel Versiegelung, Eckgrundstücke hätten keine Zufahrt – es funktioniert nicht.“ Aber wo sollten die Autos bei der aktuellen Variante parken, fragte ein Zuhörer. Raith etwas ausweichend: „Wir haben viele Grundstücke in der Altstadt, die keine Parkplätze haben. Das ist zurzeit kein Vermarktungshindernis.“

Dr. Frank-Bertolt Raith (r.) wurde vor einem Jahr als neuer Leiter des Amtes für Planung und Bau von Oberbürgermeister Alexander Badrow willkommen geheißen. Quelle: Pressestelle der Stadt Stralsund

Amtsleiter sagt selbstfahrenden Autos große Zukunft voraus

Allerdings liegen bereits Pläne in der Schublade, dort, wo das derzeit noch von der Polizei genutzte Gebäude in der Böttcherstraße steht, eine Tiefgarage zu bauen. „Zwei Etagen mit Lift, alles schon gezeichnet“, sagte Raith. „Aber wir sollten uns fragen, ob wir so viel Geld in die Hand nehmen wollen für etwas, was nur noch für eine Übergangszeit benötigt wird.“ Denn in 20 oder 30 Jahren würde es selbstfahrende Autos geben, die nicht mehr vor der Tür stehen müssten, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt bestellt werden und den Fahrgast abholen, blickte der Amtsleiter voraus.

Ein anderer Zuhörer wollte wissen, warum das Polizeigebäude denn abgerissen werden müsste. „Es ist für mich ein Beispiel guter DDR-Architektur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas Neues auch besser sein wird.“ Raith: „Wenn man eine zweigeschossige Tiefgarage haben möchte, dann wird man es abreißen müssen. Wenn man sich aber davon verabschiedet, ist offen, wie die Diskussion ausgehen wird.“ Über Abriss und Tiefgarage kann die Stadt allerdings noch nicht entscheiden. Sie hat zwar beim Land ein Kaufinteresse fürs Gebäude angemeldet, wartet allerdings noch immer auf den Zuschlag.

Wie viel könnte solch ein Grundstück kosten?

Fehlt noch die Frage nach dem Zeitplan: Sollte die Bürgerschaft grünes Licht geben, könnte die Ausschreibung schon zum Jahresende erfolgen. Die Auswahl könnte vor dem Sommer getroffen, der erste Grundstein im Herbst gelegt werden, so der Amtsleiter.

Wie viel so ein Grundstück kosten könnte, ließ Raith offen. Gerade werde ein Gutachten dazu erstellt. „Klar ist: Wir werden nicht nach Höchstpreisgebot ausschreiben und auch nicht unter Wert verkaufen. Uns kommt es auf die architektonische Qualität an.“

Von Kai Lachmann