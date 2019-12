Stralsund

Die Verbannung von Alkohol und Zigaretten von den Spielplätzen der Hansestadt ist beschlossene Sache. Schon die Stralsunder Bürgerschaft zog den Beschluss einstimmig durch – und einig sind sich auch die Leser der Stralsunder OSTSEE-ZEITUNG auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Weil es letztlich um das Wohl der Kinder geht, gibt es unter den Kommentatoren fast durchweg positives Feedback.

„Richtig so!“, schreibt kurz und knapp Kerstin Stobbe. So steigt auch Maik Jähn ein. Doch dann wird seine Beschreibung dramatisch. „Richtig so. Meine Frau ist letztes Jahr in eine Glasscherbe getreten. Ich möchte mir nicht ausmalen, wenn das eine Kinderhand oder ein Kinderfuß gewesen wäre“, schreibt Jähn. Als „Sehr vernünftig“, lobt Marika Karmann die Entscheidung und weiter: „Das hat nichts auf einem Spielplatz zu suchen.“ Ähnlich sieht dies Manuela Kersten: „Das finde ich vollkommen richtig. Ich rauche selbst, würde aber nie auf die Idee kommen, dass auf einem Spielplatz zu tun. Wir sind ja auch eigentlich Vorbilder für die Kinder. Auch Alkohol gehört nicht auf einen Spielplatz!“ Martin-Paul Kramer findet das Verbot „sehr gut“ und mahnt die Rolle der Erwachsenen an. „Einige Menschen sind sich ihrer Vorbildwirkung nicht bewusst“, kommentiert er.

Regina Hoppe geht sogar noch einen Schritt weiter. „Diese Frage sollte sich eigentlich gar nicht erst stellen. Jeder normale Mensch würde weder Alkohol trinken, noch rauchen auf einem Spielplatz“, schreibt sie.

„Nötiges Rauchverbot zeigt Verfall der Gesellschaft“

Steffen Falk hingegen hinterfragt, warum es so ein Verbot in der Hansestadt bisher nicht gab. „Das gibt es schon in vielen Städten“, sagt er. „Warum nicht auch bei uns.“ Auch Stef Eh hält das Verbot für längst überfällig. „Na endlich!“, kommentiert der User. „Die Leute kommen ja nicht von selbst drauf, dass sowas nicht auf einen Spielplatz gehört.“ Ricarda Menzlin schreibt: „ Zigaretten und Alkohol sollten auf Spielplätzen eh nicht auftauchen. Dass es dafür ein Verbot braucht, zeigt den Verfall unserer Gesellschaft.“ Auch Cindy Klook sagt: „So etwas sollte selbstverständlich sein.“

Tho Cor ist auch für das Verbot – aber mit einer speziellen Einschränkung. Offenbar wäre er für spezielle Orte, an denen geraucht werden kann. „Ja, das ist ok. Solange dann auch endlich Plätze geschaffen werden, wo diese nicht vergrault werden.“

Leser fragen: Wer soll das Verbot überwachen und durchsetzen?

Auch wenn das Verbot kommt, ist noch nicht klar, ob es wirklich auch durchgesetzt werden kann. „Bin ich ja mal gespannt, wie das umgesetzt wird“, sagt Jens Walter. Und Danny Lusch fragt: ‚‚ Wer soll das ständig kontrollieren?“ Das hinterfragt auch Gerhard Zaade. „Wer soll das überwachen, ist eigentlich selbstverständlich. Das sind einfach nur lächerliche Verordnungen“, kommentiert er. Und Wolfgang Degenhardt schreibt: Solange sich die Leute dran halten und das Ordnungsamt hart durchgreift, mag das gut sein.“ Martin Daebel würde das Verbot gern sogar noch ausweiten und schreibt: „Nicht nur dort, in Freibädern wäre es auch angebracht.“

Von Kay Steinke