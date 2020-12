Polizei ertappt Drogensünder und Schwarzfahrer in Stralsund

Stralsund

Am Donnerstag starteten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen für Dezember innerhalb der Kampagne „Fahren, Ankommen, Leben!“ der Landespolizei MV. In dem Monat bilden Alkohol und Drogen den Schwerpunkt. An den Auftakt-Kontrollen beteiligte sich auch die Polizeiinspektion Stralsund. Die Beamten stellten in der Hansestadt gleich mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest. Sie zogen Drogensünder und Schwarzfahrer aus dem Verkehr.

Drogenvortest mit positivem Ergebnis

Gegen 18.50 Uhr kontrollierten die Beamten in der Rostocker Chaussee in Stralsund einen Pkw Skoda. Der 36-jährige Fahrzeugführer habe vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden, teilt ein Sprecher der Stralsunder Polizeiinspektion mit. Den Verdacht bestätigte ein Vortest. Er zeigte ein positives Ergebnis an. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 36-Jährigen ein.

Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Um 20.10 Uhr hielten die Einsatzkräfte eine 45 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Steinhagen mit ihrem Pkw Audi in der Barther Straße an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau als sogenannte Schwarzfahrerin unterwegs war, weil sie gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus verdichteten sich die Anzeichen, dass sie möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest zeigte hier ein positives Ergebnis auf Amphetamine an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In beiden Fällen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Unerlaubter Aufenthalt wird geprüft

Darüber hinaus stoppten die Beamten gegen 22 Uhr im Frankendamm einen Pkw Ford mit einem polnischen Kennzeichen. Der 30-jährige georgische Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein weiterer Schwarzfahrer ging der Polizei am Freitag um 0.15 Uhr in der Ravensberger Straße ins Netz. Beamte stoppten einen Pkw Mercedes-Benz. Der 62-jährige Fahrer aus Berlin war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sowohl gegen den Georgier als auch den Berliner ermittelt die Kriminalpolizei nun nicht nur wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sie prüft auch, ob beide gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen haben.

Bei den Kontrollmaßnahmen in Stralsund stellten die Beamten zudem 17 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Dazu gehören zum Beispiel das Nutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt oder das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

