Die Polizei hat am Montagabend in Stralsund eine als Weihnachtsmann verkleidete Person in Gewahrsam genommen. Grund: Der Mann, der ein Schild mit der Aufschrift „2G ohne mich“ trug, nahm an einem nicht angemeldeten Protest gegen Corona-Maßnahmen teil und konnte oder wollte sich nicht ausweisen. Mehrere Videos von dem Zugriff machten in verschiedenen Online-Portalen die Runde. Zahlreiche Leute hinterließen Kommentare unter den Beiträgen.

Beispielsweise auf der Facebook-Seite der Stralsunder OZ. Dort schreibt etwa Geert-Christoph Seidlein: „Nun ist’s amtlich, Weihnachten fällt aus.“ Oliver Kapper: „Ich bin der Weihnachtsmann, brauche doch keinen Ausweis – das zeigt schon, wie knallig der im Kopf ist. Eine unnötige geplante Provokation, die zu meinem Bedauern nach hinten losging, vor allem für die Polizei.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Siggi Zille: „Das ist gezielte Provokation. Und die Polizei hat wieder den Buhmann zugespielt bekommen.“ Martha Unterstab fordert: „Ich hoffe, dass dieses Weihnachtswürstchen den Einsatz bezahlen muss, das ist nämlich unser Steuergeld.“

„Keine Glanzleistung der Polizei“

Jakob Damboldt hingegen analysiert: „Keine Glanzleistung der Polizei. Aus dem Video kann man eigentlich gut entnehmen, dass der Weihnachtsmann nicht kooperativ und nicht einverstanden war mit der Personalfeststellung. Auf der anderen Seite sieht man aber auch die übliche Herangehensweise der Polizei, mit mangelnder Kooperation umzugehen, auch wenn diese friedlich ist. Die Befähigung zum Dialog wird minimal genutzt und sehr gerne schnell unter dem Deckmantel Eigenschutz übermächtig Gewalt angewendet.“ Das Ende vom Lied sei, dass die Polizei auf dem Video brutal aussehe. „Dem unkooperativen Bürger wird eine Straftat – Widerstand gegen Beamte – vorgeworfen und er wird wegen friedlicher Meinungsäußerung nach Grundrecht gegen derzeitige Verordnungen verurteilt. Es hat schon Scham von alten Zeiten.“

Dirk Bruni meint: „Eine strafbare Handlung kann ich leider nicht erkennen. Das Video zeigt den derzeitigen Zustand unseres Landes.“ Auch Walter Schabulke schimpft: „Vier Polizisten die einen Weihnachtsmann abführen, nur weil er gegen diese 2G-Regel ist? Oder weil er kein Ausweis dabei hatte? Lachhaft unsere Polizei.“

Badrow steht zur Polizei

Auch Stralsunds Bürgermeister Alexander Badrow (CDU) hat sich auf Anfrage zu Wort gemeldet und reagiert mit Humor: „Wenn der Weihnachtsmann auf eine nicht angemeldete Demo geht, muss er damit rechnen, dass die Polizei seine Personalien aufnimmt. Schon um festzustellen, ob es wirklich der echte Weihnachtsmann ist. Das war anscheinend nicht der Fall. Ich danke und vertraue unseren Polizistinnen und Polizisten, die hier in Stralsund dafür Sorge tragen, dass sich alle an die Spielregeln halten.“

