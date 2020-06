Polizei in Stralsund hat es auf berauschte Fahrer abgesehen

Stralsund

„Den nehmen wir.“ Polizeiobermeister Vincent Abraham blickt durch den Feldstecher und hat eine Entscheidung getroffen. Sein Bauchgefühl gibt dafür den Ausschlag. „Den Grauen da vorne“, präzisiert er. Seine Kollegin Polizeimeisteranwärterin Jill Eckert geht zwei, drei Schritte auf die Straße, hebt die rote Kelle und winkt einen Kleinwagen auf den Parkplatz in der Barther Straße vor dem Stralsunder Zoo.

Der Wagen nimmt einen schwungvollen Bogen und schabt beim Parken mit der Front auf dem Bordstein an der Bushaltestelle. Die Polizisten machen große Augen. Ein Mann mittleren Alters steigt aus, wirkt fahrig, unsicher. Er zittert. Ob die Beamten hier einen Treffer gelandet haben?

Alkohol und Drogen sind oft bei schweren Unfällen im Spiel

Jeden Monat setzt die Polizei in den beiden vorpommerschen Landkreisen sowie in der Mecklenburgischen Seenplatte einen anderen Schwerpunkt für ihre Verkehrskontrollen. „Fahren.Ankommen.LEBEN!“ heißt die Kampagne. Im Juni haben es die Beamten auf berauschte Verkehrsteilnehmer abgesehen.

„Das Fahren unter Alkohol und oder Drogen gehörte 2019 erneut zu den häufigsten Ursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Die Zahl der dabei getöteten und schwer verletzten Personen stieg im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern auf 116“, informiert Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. 2018 wurden 98 Getötete und Schwerverletzte gezählt.

Polizeimeisteranwärterin Jill Eckert winkt die Wagen aus dem Verkehr, die überprüft werden sollen. Quelle: Kai Lachmann

„Mir können Sie es ruhig sagen“

Zurück zum Parkplatz. Alkohol habe er nicht getrunken, beteuert der Autofahrer. „Und Drogen? Schon mal welche genommen?“, will Polizeihauptkommissarin Anne Wejda wissen. Ihr Tonfall ist bestimmt, hat aber auch etwas von mir-können-Sie-es-ruhig-sagen. „In der Jugend mal“, antwortet der Mann betont beiläufig und überzeugt die Einsatzleiterin damit nicht. „Wir können auch gerne einen Test machen“, versichert er. Wejda nickt.

Während Abraham und Eckert dafür Vorbereitungen treffen, zückt die Hauptkommissarin einen Stift, hält ihm den Mann vors Gesicht, bittet ihn, ihren Bewegungen mit den Augen zu folgen. Die Pupillen reagieren wie erwartet. Doch dann soll er den Kopf in den Nacken legen, die Augen schließen und abschätzen, wie lange 30 Sekunden dauern. Und los.

„Ich bin nur total aufgeregt...“

„Wer Drogen konsumiert hat, hat Schwierigkeiten damit, weil das Zeitgefühl beeinträchtigt ist“, berichtet Wejda. Geringe Abweichungen seien normal. „Manche sagen aber auch schon nach zehn Sekunden ,Stopp’“, berichtet die Stralsunder Polizistin.

Anne Wejda und ihr Team kontrollieren Autofahrerin Anne Heuer. Die Frau aus Nordvorpommern lacht sehr viel dabei, denn: „Es ist meine erste Kontrolle überhaupt“, sagt die 34-Jährige. Quelle: Kai Lachmann

Auch der Autofahrer ist mit seinem „Stopp“ etwas zu früh dran. Wejda ordnet einen Urintest an. Der Mann ist einverstanden, sagt aber: „Ich muss gerade nicht.“ Also: Warten. „Die zuckenden Augenlider, das Zittern an Bauch und Beinen und die Art, wie er auf den Parkplatz gefahren ist“, nennt die Polizistin die Gründe für ihre Skepsis. „Ich bin halt total aufgeregt“, antwortet der Mann. Er sei ewig nicht mehr kontrolliert worden und nun stehen gleich drei Polizisten um ihn herum.

Drogenkonsumenten kaufen „sauberen Urin“ im Internet

Ein Urintest ist eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Deshalb versucht manch einer, dabei zu tricksen. Abraham tastet den Fahrer darum ab, sucht in den Taschen nach kleinen Kugeln. „Manch einer besorgt sich im Internet sogenanntes Clean Urin“, berichtet Wejda. Die Flüssigkeit in den Kugeln soll angeblich von Personen stammen, die keine Drogen genommen haben. Konsumenten würden bei einer Kontrolle einfach diese Flüssigkeit in den Becher füllen. Aber: „Wir hatten schon mal den Fall, dass in dem gekauften Urin Kokain und Amphetamin nachgewiesen wurde, der Kontrollierte selbst aber nur THC im Blut hatte“, berichtet sie von einem Reinfall.

Um einen Betrug auszuschließen, bleibt Abraham dicht bei dem Fahrer, als dieser endlich eine Probe abgibt. Wie bei einem Schwangerschaftstest werden Linien auf dem Kontrollstreifen angezeigt, nur dass das Ergebnis lautet: Wo eine Linie ist, ist das Ergebnis negativ. Nachgewiesen werden kann der Konsum von Marihuana, Kokain, Ketamin, Amphetamin und Opiaten. Beim Autofahrer kommen alle fünf Streifen zum Vorschein. Ist er erleichtert? „Nein, ich wusste ja, dass ich nichts genommen habe“, sagt der Mann, der nun aber doch etwas beruhigter wirkt. Die Polizisten wünschen ihm eine gute Fahrt.

Polizeiobermeister Vincent Abraham zeigt das Ergebnis des Drogentests. Sind überall Linien zu sehen, ist der Befund negativ. Quelle: Kai Lachmann

Kradfahrer aus Sassnitz hat über zwei Promille

An diesem Tag überprüft die Stralsunder Polizei noch eine ganze Reihe von Verkehrsteilnehmern mit demselben Ergebnis. Die 0,2 Promille eines Mopedfahrers – „ein Feierabendbierchen“ – wird der einzige Alkoholnachweis an diesem Abend in der Hansestadt bleiben.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen in den drei genannten Landkreisen 1800 Autos sowie einige Rad- und Motorradfahrer überprüft. 17 Fahrer fuhren unter dem Einfluss von Alkohol, bei 21 kontrollierten Personen konnte der Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Den Höchstwert der Alkoholfahrten erreichte ein 36-jähriger Kradfahrer in Sassnitz. Sein Atemalkoholwert lag bei 2,13 Promille.

Von Kai Lachmann