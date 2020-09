Polizei jagt in Stralsund „Zweiräder-Sünder“ – und zieht Autos aus dem Verkehr

Stralsund

Wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht, kennt das Team um Polizeihauptmeister Frank Ludewig keinen Spaß. Diese Woche wurden die landesweiten Kontrollen unter der Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben“ gestartet. 170 Ordnungshüter machten dafür allein am Dienstag an 60 Stellen Jagd auf Verkehrssünder. In Stralsund nahm die Truppe von Ludewig speziell Roller, Mopeds und Motorräder unter die Lupe. Einige der kontrollierten Fahrzeuge zogen die Beamten gleich aus dem Verkehr – aus gutem Grund.

Getunt, gebastelt und geschraubt werden darf ja grundsätzlich frei nach Laune. Ob die Zweiräder dann jedoch noch nach deutschem Gesetz für die Straße zulässig sind, ist eine andere Sache. „Ein selbstgebastelter Auspuff oder ein eierndes Rad sind natürlich ein No-Go“, sagt Frank Ludewig. Allzu häufig käme das zwar nicht vor, doch in seinen 30 Jahren als Polizist habe er bereits alles gesehen.

Anzeige

Kontrolle von Ein- und Umbau bei Zweirädern

Das Team des Polizeihauptmeisters vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen ist eben genau darin geschult. Eines ihrer Spezialgebiete: Bau- und Betriebsvorschriften oder laut Ludewig „alles, was in Richtung Zulassung geht.“

Weitere OZ+ Artikel

Was heißt das? Wer das eigene Zweirad unzulässig umbaut, riskiert, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt. Der Polizist erklärt: „Gerade der technische Umbau wird oftmals unterschätzt. Viele erkunden sich nicht nach den Pflichten, die dieser mit sich zieht.“ Soll heißen: Nach dem Ein- und Umbau muss ein Sachverständiger das Motorrad prüfen und dem Besitzer zertifizieren, dass der Umbau korrekt vonstattengegangen ist.

Polizeihauptmeister mit Schrauberherz

Der gelernte Kfz-Schlosser ist selbst ein leidenschaftlicher Schrauber und Motorradfahrer. Durch sein Hobby und seinen Job kennt er beide Seiten: „Das ist manchmal natürlich ein innerer Widerspruch. Irgendwo kann man die Engländer und Amerikaner beneiden, die alles machen dürfen“, sagt er. „Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich die Rechtslage dennoch so belassen. Auf den Straßen haben wir dadurch wesentlich mehr Sicherheit“, sagt er und die wolle er nicht eintauschen.

Im täglichen Dienst sieht er viel mehr umgebaute Motorräder, als er tatsächlich anhalten kann: „Wir sehen immer wieder Fahrzeuge, die auf biegen und brechen umgebaut wurden, wo ich mich selbst als Schrauber frage, ob das denn wirklich sein muss“, sagt Frank Ludewig. Dabei werde häufig auch vergessen, welchen Einfluss der Umbau auf das Fahrverhalten hat, wie beispielsweise ein breiterer Lenker.

Sicherstellung oder Ingewahrsamnahme der Fahrzeuge

Dem Polizeihauptmeister ist wichtig, dass der Einsatz nicht als Schikane verstanden wird: „Dort steckt ein Sinn dahinter und wir wollen auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.“ Nicht jeder habe da grundsätzlich etwas Schlimmes zu befürchten.

In den selteneren Fällen geschieht es, dass die Beamten ein Fahrzeug sicherstellen oder sogar in Gewahrsam nehmen müssen. „Das kann passieren, wenn eine Gefährdung der Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs vorliegt und wir eine Gefahr durch den Umbau feststellen“, sagt Frank Ludewig. Auf der sicheren Seite sei man, wenn man die allgemeine Betriebserlaubnis sorgfältig studiert.

Polizeikontrollen in ganz MV

An diesem Nachmittag sind den Polizisten innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Autofahrer aufgefallen, die ihre Haftpflichtversicherung nicht bezahlt haben. Dies ist ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Obwohl es an diesem Tag speziell um Motorräder und Co. ging, müssen die Beamten auch in solchen Fällen handeln. „Die Versicherungen schreiben die Kennzeichen zur Fahndung aus, wenn die Beiträge nicht gezahlt werden“, erklärt Frank Ludewig. Wie die Beamten die auf sich zukommenden Autos so schnell erkennen und aus dem Verkehr ziehen können, wollte er nicht verraten.

Den Fahrzeughaltern wurde zunächst die Sachlage erklärt. Die Polizisten haben die Zulassungsplaketten und die Kennzeichen entfernt. „Wir werden nun eine Anzeige gegen Sie schreiben“, erklärt der Beamte. „Die Zulassung und das Fahrzeug lassen Sie bei uns. Sie können jetzt aber gehen“, so Ludewig zum Fahrer. Mitleid hat er in diesem Fall nicht: „Stellt sich einer mal vor, die bauen einen Unfall und rammen das eigene Auto. Diese beiden können die Kosten nachher nicht tragen. Das sind andere die darauf sitzen bleiben“, erklärt er. Für beide Fahrzeughalter ging an diesem Nachmittag nur noch zu Fuß weiter. Den Polizisten über zeigen sie sich verständnisvoll: „Sie machen ja auch nur ihren Job“, so einer der Fahrer.

Verkehrssünder auf zwei Rädern: Betrunken und ohne Licht unterwegs

Im gesamten Bundesland wurden circa 1300 Rad- und Kradfahrer kontrolliert. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gab es unter anderem 100 Vorfahrts- und Vorrangverstöße sowie elf Handyverstöße. Mehrere Verkehrssünder wurden angehalten, weil sie kein Licht hatten oder es zumindest nicht eingeschaltet haben – allein dafür hagelte es neun Ordnungswidrigkeits-Anzeigen. Einige Rowdys fuhren verbotener Weise sogar durch Fußgängerzonen, wobei die meisten Delikte von Fahrradfahrern verursacht wurden. Ein besonderer Spezialist wurde der Einsatzleitstelle gegen Abend gemeldet. Er fuhr auf seiner Maschine verdächtige Schlangenlinien. Als Beamte den 61-Jährigen in Blankenhof (Seenplatte) anhielten, pustete er freiwillig. Sein Atemalkoholwert: 2,08 Promille. Der Führerschein des Betrunkenen wurde sofort einkassiert.

Von Lena-Marie Walter