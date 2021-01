Polizei löst unangemeldeten Corona-Protest in Stralsund auf

Stralsund

Am Montagabend haben sich erneut Corona-Skeptiker auf dem Alten Markt in Stralsund getroffen. Sie versammelten sich um eine in einem Rollstuhl drapierte Puppe und zündeten eine Kerze an. Die Polizei schritt ein und löste die nicht angemeldete Zusammenkunft auf.

Stiller Protest mit Puppe im Rollstuhl und Kerze

Seit Monaten ist der Alte Markt in der Hansestadt immer montags der Treff für Corona-Proteste. Deshalb führten Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund gemeinsam mit Kräften aus anderen Behörden auch zu Beginn dieser Woche am Montagabend einen Polizeieinsatz auf dem Alten Markt durch. Gegen 19 Uhr wurde dabei eine Gruppe von neun Personen angetroffen, die sich um einen Rollstuhl versammelten, in dem eine Puppe saß. Die Teilnehmer zündeten dazu eine Kerze an.

Polizei erteilte Platzverweise

Gegenüber den Beamten verneinten die Anwesenden, eine Versammlung abhalten und ebenso wenig anmelden zu wollen. Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter der Versammlungsbehörde wurde das Auftreten der Gruppe durch die Polizei als nicht zulässige Versammlung und unerlaubte Ansammlung im öffentlichen Raum eingestuft und als Verstoß gegen die Corona-Landesverordnung gewertet. Die Einsatzkräfte erteilten den neun Personen einen Platzverweis und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie ein.

Von OZ