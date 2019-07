Stralsund

Fahndungserfolg der Bundespolizei in Stralsund: Auf dem Bahnhof in der Hansestadt kontrollierten die Beamten in der Nacht zum Dienstag die Personalien eines 33-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass er von einem Berliner Amtsgericht mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Grund: Verdacht auf Körperverletzung.

„Bei der seiner Durchsuchung fanden die Beamten etwa 14 Gramm eines weißen Pulvers und circa drei Gramm Marihuana sowie einen vorbereiteten Joint“, teilt die Bundespolizei mit. „Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt, der Mann festgenommen und nach der richterlichen Bestätigung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“

Der Mann hat nun also gleich noch ein zweites Verfahren vor der Brust: Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor einem Gericht verantworten müssen.

Kai Lachmann