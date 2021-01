Polizei setzt Hausverbot gegen renitenten Beniner in Stralsund durch

Stralsund

Ein renitenter junger Mann aus dem Benin hat am Montagabend für einen Polizeieinsatz in Stralsund gesorgt. Der 25-Jährige, der in Wolgast wohnt, hielt sich trotz erteiltem Hausverbot in einer Bank am Tribseer Damm auf. Er weigerte sich, die Bank zu verlassen. Die Polizei musste das Hausverbot durchsetzen.

Hausverbot einfach ignoriert

Gegen 18.40 Uhr rief ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei der Polizei an und meldete, dass sich in der Bank in der Nähe des Stralsunder Bahnhofs ein Mann trotz Hausverbot aufhält und die Räumlichkeiten nach Aufforderung nicht verlässt. Beamte des Polizeihauptrevier Stralsund rückten aus und verwiesen den 25-Jährigen aus der Bank. Da er trotz mehrfacher Aufforderung keine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzte, leiteten die Beamten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Landesverordnung ein. Darüber hinaus ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs gegen den 25-Jährigen.

Junger Mann schon polizeibekannt

Der junge Beniner ist bereits polizeibekannt. Am 9. Januar wurde er ohne gültigen Fahrschein im Zug erwischt. Auf dem Bahnhof West in Ribnitz-Damgarten widersetzte er sich den Aufforderungen des Sicherheitspersonals, sich auszuweisen und trug auch dort keine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei musste einschreiten, erteilte dem 25-Jährigen ein Hausverbot und nahm ihn vorläufig in Gewahrsam. Bei der weiteren Vernehmung auf dem Revier leistete der junge Mann Widerstand und verletzte einen Beamten. Die Kriminalpolizei ermittelte gegen ihn.

