Polizei sperrt Straße vor Merkelbüro in Stralsund ab: Das ist der Grund

Stralsund

Ein Abschnitt in der Stralsunder Fußgängerzone wurde am Donnerstagnachmittag von der Polizei abgesperrt. Laut Angaben der Beamten wurde am Wahlkreisbüro der Kanzlerin Angela Merkel ein unbekannter Gegenstand gefunden. Zur Sicherheit soll dieser im Verlauf des Tages vom Munition-Bergungsdienst untersucht werden. Bis dahin bleibt der Abschnitt in der Fußgängerzone abgesperrt, die Läden sind für den Zeitraum geschlossen, Fußgänger müssen den Bereich umlaufen.

Immer wieder wird das Büro von Angela Merkel (CDU) in der Ossenreyer Straße 29 Ziel von Aktionen. Selten sind Bürger jedoch einer potentiellen Gefahr ausgesetzt. Von der Pressestelle der CDU-Bundestagsabgeordneten und Kanzlerin heißt es nur: „Zu so etwas äußern wir uns generell nicht.“ Auch eine Lageeinschätzung durch eine Mitarbeiter lehnte die Pressestelle ab.

Wir aktualisieren den Beitrag zu diesem Einsatz.

Von kst