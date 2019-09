Grimmen/Stralsund

Ein Falschfahrer war am Sonnabend auf der Bundesstraße 96 in Richtung A 20 unterwegs. Die Grimmener Autobahnpolizei erwischte den 88-Jährigen bei der Anschlussstelle Miltzow ( Landkreis Vorpommern-Rügen). Zu diesem Zeitpunkt herrschte reger Verkehr in Richtung Rügen.

Etwa einen Kilometer vor der Auffahrt zur Autobahn hatte der Mann in einer Nothaltebucht gestoppt. Er sagte den Beamten, dass ihm seine Irrfahrt selbst aufgefallen sei. Er war seit der Anschlussstelle Tribseer Vorstadt auf der falschen Richtungsfahrbahn unterwegs. Zu einer Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 88-Jährigen und verständigten die Führerscheinstelle. Ein Abschleppwagen beförderte das Auto, den Rentner und seine 82-jährige Beifahrerin zurück nach Stralsund. Der 88-Jährige muss sich nun wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

