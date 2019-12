Stralsund

Nach einem mutmaßlichen Raubangriff auf einen Mann in Stralsund sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wurde bei der Tat Anfang Dezember ein 43-Jähriger schwer verletzt.

Das Opfer wurde am 2. Dezember gegen 18.30 Uhr im Bereich des Teichhofs in der Lion-Feuchtwanger-Straße in Stralsund von einer Gruppe von jungen Männern angegriffen. Die vier bis fünf Personen haben auf den Mann eingeschlagen und ihm aus seiner Brieftasche zehn Euro und eine Geldkarte gestohlen.

Der Mann erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen im Gesicht und wurde bewusstlos. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht die Täter zwischen 18 und 28 Jahren

Die Täter sollen nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei zwischen 18 und 28 Jahre alt sein. Sie trugen eine dunkle Kleidung mit einem gelben, reflektierenden Streifen auf dem Rücken und weite Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zur Tat nimmt die Stralsunder Polizei unter der Telefonnummer 03831/2890-0 entgegen.

Von OZ