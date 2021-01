Zwei mutmaßliche Drogensünder sind der Polizei in Stralsund am Montag bei Verkehrskontrollen ins Netz gegangen. Einer der Autofahrer wurde zudem der wiederholten Schwarzfahrt überführt.

Polizei zieht Drogensünder in Stralsund aus dem Verkehr

Polizei - Polizei zieht Drogensünder in Stralsund aus dem Verkehr

Polizei - Polizei zieht Drogensünder in Stralsund aus dem Verkehr