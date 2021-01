Polizeibilanz 2020: Trickbetrüger ergaunern rund 1,1 Millionen Euro

Stralsund/Greifswald

Ob als vermeintlicher Enkel, falscher Polizist oder Anwalt – Trickbetrüger haben Konjunktur und verursachen einen immensen Schaden. 2020 erbeuteten sie rund 1,1 Millionen Euro in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Das geht aus der Trickbetrug-Bilanz des für die drei Kreise zuständigen Polizeipräsidiums Neubrandenburg hervor.

In 44 Fällen mehr als 5000 Euro erbeutet

In etwa 110 Fällen hatten die Trickbetrüger am Telefon Erfolg. In 44 Fällen war die Schadenssumme höher als 5000 Euro. In der Regel erzielen die Täter die höchsten Beträge mit „Love Scamming“, eine Form des Hieratsschwindels, bei dem gefälschte Profile in Singlebörsen genutzt werden, um von den Opfern letztendlich Geld zu erschleichen. Aber auch Betrügereien mit Geldanlagen beziehungsweise Bitcoins verschaffen den Tätern in der Regel die höchsten Beträge, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums mit. Häufige Betrugsarten, die immer wieder auch mit kleinen Beträgen funktionieren seien Gewinnspielversprechen, Enkeltrick und falsche Polizisten.

Die Masche mit den falschen Polizisten

Als Beispiel wird ein Fall aus dem Raum Stralsund angeführt. Das Telefon klingelt, eine ältere Frau geht ran: „Ihre Tochter sitzt völlig aufgelöst mit blutverschmierten Händen hier bei uns im Revier. Sie hat einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine 26 Jahre alte Frau ums Leben gekommen ist“, sagt die Anruferin, die sich als Polizistin Braun ausgibt. Im Hintergrund sind weinerliche Geräusche einer Frau zu hören. Sprechen darf die Seniorin nicht mit der vermeintlichen und angeblich unter Schock stehenden Tochter. Ihr wird lediglich angekündigt, dass die Tochter bis zur Verhandlung drei bis sechs Monate in Haft bleiben muss. Es sei denn, sie werde per Kaution freigekauft. „Mindestens 30 000 Euro“, betrage die. Die alte Dame hat nur 10 000 Euro auf die Schnelle zur Verfügung. „Das geht auch, wir vereinbaren für den Rest dann eine Ratenzahlung“, warnt „Polizistin Braun, nicht aufzulegen, niemanden zu informieren. Nur ein glücklicher Zufall in der Bank verhinderte, dass die 82-Jährige aus dem Raum Stralsund tatsächlich mindestens 10 000 Euro abgehoben und an Betrüger übergeben hat.

Polizeipräsidium : Schockanrufe sind derzeit Trend

Das Polizeipräsidium weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass solche Schockanrufe als Masche bei Trickbetrügern aktuell im Trend liegen. Vor allem aus Vorpommern-Rügen werden etliche solcher Trickbetrugsversuche gemeldet. Hier hat es allein seit dem vergangenen Donnerstag 39 Versuche gegeben. Teilweise leider mit Erfolg, so die Präsidiumssprecherin. Eine 84 Jahre alte Frau aus Stralsund hat es getroffen. Sie übergab 13 000 Euro an Betrüger, weil sie glaubte, ihr Sohn und ihre Schwiegertochter hätten einen Unfall verursacht und könnten aus dem Gefängnis freigekauft werden.

Dazu das Polizeipräsidium: In Deutschland gibt es keine Kaution, mit der jemand vorzeitig aus dem Polizeigewahrsam geholt werden kann. Genauso wenig, wie man bei echten Gewinnen in Vorkasse gehen muss oder echten Polizeibeamten Geld zur Sicherstellung gibt. Die Polizei rät zur Vorsicht und Senioren, bei Geldforderungen am Telefon einfach aufzulegen und mit Kindern oder bekannten über den Vorfall zu sprechen.

